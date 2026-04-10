Una clase magistral en Gijón para aprender lo que cuentan los huesos sobre alimentación o hábitos: "Las caries y artrosis eran las enfermedades más comunes en esqueletos antiguos"

Los huesos no hablan, pero como si lo hicieran. Bien estudiados y examinados aportan contexto, información. Esa fue una de las grandes premisas que sacaron en claro los asistentes a una visita guiada enmarcada en la exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea", que acoge hasta el 12 de julio el Palacio de Revillagigedo de Gijón. Fue Armando González Martín, profesor de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, el encargado de conducir la visita, centrada en una vitrina con cráneos y mandíbulas de época medieval, en su mayoría de cementerios y necrópolis de la región. "Comían todos muy parecido; más alimentos terrestres que marinos", aseguró el experto.

"Es un material tan peculiar que llama mucho la atención", afirmó Armando González al inicio del encuentro. Aclaró algo nada más empezar, que "los dientes no son huesos". El título de la visita era significativo: "Lo que los huesos cuentan". González apuntó que el esqueleto "es el producto de la actividad biológica del metabolismo de aproximadamente los últimos diez años" antes de desgranar algunos detalles de las piezas. Había, por ejemplo, dos mandíbulas sin dientes. "No sabemos hasta qué punto esas personas eran cuidadosas con su higiene dental", ahondó. También recalcó que las caries —una "patología muy fácil de identificar"— y la artrosis eran "las enfermedades más comunes" en esqueletos antiguos.

El experto señaló que muchos individuos utilizaban la boca para ayudarse en trabajos manuales. Y que ese elemento, la boca, es una fuente inagotable de información. "Podemos ver hasta qué punto se desgastaban los dientes, cómo de duros eran los alimentos, si estos se limpiaban adecuadamente antes de procesarlos o comerlos...", explicó Armando González en una visita que llevaba el epígrafe "Vitrina del día". "Era muy normal que en esos tiempos (medievales) la gente basara su alimentación en harinas de grano y trigo", subrayó.

"Convivium" propone una suerte de viaje al pasado con un repaso de la evolución de la dieta mediterránea, en su vertiente cantábrica. La muestra, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Cajastur, nació como una versión adaptada de otra exposición homónima que hace dos años albergó el Museo Arqueológico Nacional (MAN). "La alimentación nos interesa a todos y está muy bien que hagamos el traslado de nuestras ideas contemporáneas a estos tiempos antiguos", aseveró Armando González.

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La exposición ofrece, asimismo, restos óseos de animales. Hay restos de un cráneo de ternera hallado en Tabacalera, fragmentos de huesos donados por el MAN o fragmentos de asta de ciervo que aparecieron en el yacimiento romano de la Campa. Tras la visita guiada por Armando González hubo una conferencia titulada "Las huellas de la alimentación desde el pasado hasta la actualidad", a cargo de Josefina Rascón Pérez, integrante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y de Miguel Gueimonde Fernández, del Instituto de Productos Lácteos de Asturias.