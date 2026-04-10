El Colegio de Agentes Comerciales de Gijón celebra 100 años de actividad: "Es motivo de orgullo para toda la ciudad"

Un ejemplo a la hora de “abrir puertas” y conseguir que “los negocios de la ciudad crecieran”. Esta fue una de las definiciones sobre el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón que se lanzaron en la noche de este viernes en el Club de Regatas. Fue allí donde se llevó a cabo la cena de gala del centenario de la institución, que actualmente la dirige Ángel Carlos Rato Peláez y cuenta con 150 agentes en activo. En total, a lo largo de su historia han pasado por el Colegio alrededor de 3.200 agentes comerciales. "Miramos al futuro con ilusión. Hay muchas oportunidades a las que tenemos que adaptarnos", afirmó Rato.

A la cita impulsada por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón para festejar sus 100 años de actividad acudieron una larga ristra de representantes políticos, empresariales y sociales. Por parte del gobierno local estuvieron la alcaldesa, Carmen Moriyón; la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y los concejales Jesús Martínez Salvador, Pelayo Barcia y Jorge González-Palacios.

Moriyón ensalzó el trabajo “bien hecho” y el compromiso del Colegio, una institución “profundamente vinculada a la vida económica y profesional de nuestra ciudad”, así como del resto de Asturias. “Con vuestro esfuerzo y profesionalidad habéis contribuido a conectar empresas, abrir mercados y sostener relaciones de confianza y duraderas”, destacó la Regidora, antes de poner el foco en “el trabajo, la constancia, la vocación y el compromiso con una profesión que ha sido y sigue siendo imprescindible”. “Celebrar este centenario es reconocer una historia colectiva de dedicación y de servicio a la economía real”, agregó Moriyón, que completó que “este centenario es motivo de orgullo para todos”.

Falta de relevo generacional

Por su parte, Ángel Carlos Rato incidió en que los agentes comerciales tienen el reto de adaptarse al mercado digital. "Es una gran oportunidad para que cualquier persona pueda comercializar y eso es una gran oportunidad para nosotros", apuntó Rato, que agradeció "la ayuda y el apoyo que siempre tenemos por parte del Ayuntamiento de Gijón". "Ojalá sigamos otros 100 años más", comentó el presidente del Colegio en Gijón, que reconoció que "el mayor problema que tenemos desde hace una década es el relevo generacional".

También intervino en el acto el presidente del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España, el gaditano Manuel Maestre, que le auguró un gran futuro a la institución gijonesa. "Estoy seguro de que van a crecer exponencialmente porque están trabajando muy bien", resaltó.

Por su parte, la directora general de Empresa y Comercio del Principado, María Aránzazu González, también dio la enhorabuena al Colegio por cumplir su primer siglo de actividad. "Celebrar estos 100 años es mirar al pasado con orgullo y mirar al futuro con responsabilidad y ambición. Estoy segura de que este Colegio seguirá siendo un actor clave en la evolución económica de la ciudad y de Asturias", argumentó.

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón aprovechó la ocasión para homenajear con la entrega de una placa a Francisco López de Haro por sus 50 años como colegiado, así como a Vicente Descalzo y José María Fernández por haber alcanzado cuatro décadas formando parte de la institución.

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La velada llegó a su fin tras la cena de confraternización con la actuación de la banda de rock “Clovers”. Los agentes comerciales de Gijón brindaron por “seguir ocupando un lugar esencial en el tejido económico y social de Asturias”.