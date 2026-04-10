Concepción Saavedra, tras ganar Salud el primer juicio a la UTE por la suspensión de la obra de Cabueñes: "Estoy satisfecha; fue una de las decisiones más duras"

"Estoy satisfecha porque esa fue una de las decisiones más duras que ha tomado la Consejería de Salud". Con estas palabras se expresó este viernes Concepción Saavedra sobre el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias al recurso de la UTE de Cabueñes contra el Principado por la paralización de las obras de ampliación del hospital. Tras ese primer respaldo judicial a Salud que adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la consejera subrayó que "confío en la Justicia y seguiremos tomando las decisiones por el interés general, que es nuestro trabajo como Administración Pública".

Tal y como avanzó este periódico el jueves, los jueces rechazaron el recurso de la Unión Temporal de Empresas formada por FCC y Los Álamos, las empresas que debían llevar a cabo la ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes. El alto tribunal asturiano considera justificado que desde la Consejería no concedieran una prórroga a estas empresas, así como que no aceptara una suspensión temporal de los trabajos pese a alegar que estaban teniendo problemas de falta de terrenos y omisiones técnicas.

La batalla legal que dio comienzo tras la decisión de Salud de paralizar las obras está dividida en diferentes recursos. Concretamente, el TSJA rechazó dos de los recursos que habían planteado. En ellos reclamaban que existieron causas ajenas a ellos por las que se deberían haber atendido sus peticiones de "suspensión temporal parcial" de las obras de Cabueñes -que solicitaron en diciembre de 2023- y la posterior de la "paralización temporal total" -en abril del 2024-. Ambas solicitudes formales fueron desestimadas por la Consejería.

Pendientes de otros dos procedimientos

Ahora, tras conocer ese rechazo a los dos recursos, las siguientes semanas serán importantes de cara a conocer si las empresas interponen un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pero, más allá de este apartado, Saavedra remarcó este viernes que "todavía estamos pendientes de otros dos procedimientos, uno en relación con la penalidad y otro con la resolución propiamente del contrato".

Después de ganar ese primer juicio, la consejera de Salud reivindicó que "nuestra decisión estuvo avalada por los técnicos, los jurídicos y el informe del Consejo Consultivo". De cara a los próximos meses, Saavedra aseguró que "confío en la Justicia, en las decisiones y, sobre todo, en los técnicos y jurídicos y todos aquellos que nos han avalado".

El proyecto de ejecución avanza "a muy buen ritmo"

Al margen de los avances en el proceso legal, en la Consejería de Salud continúan trabajando de cara a la reanudación de las obras en el Hospital de Cabueñes. Como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el nuevo plan supondrá 125 millones de euros de inversión y dos años de obras. Además, permitirá que el complejo sanitario tenga nuevos accesos cubiertos, una planta más, terrazas en altura y dotaciones más amplias para hospitales de día y consultas.

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La previsión de la Consejería de Salud es que en verano pueda estar listo el proyecto de ejecución y que la licitación de la obra pueda lanzarse antes de que termine 2026. El inicio de las tareas se producirá en 2027. Concepción Saavedra confirmó que "seguimos trabajando con esos plazos". Además, comentó que este viernes se produjo una reunión en la Consejería con los arquitectos que están llevando a cabo el proyecto. "Están avanzando a muy buen ritmo y la idea es que en julio tengamos el proyecto", culminó.