La consejera de Salud se pronuncia sobre las protestas en centros de salud: "Entiendo la preocupación, pero estamos trabajando y realizando inversiones"

Una veintena de organizaciones enter colectivos sociales, sindicatos, profesionales y vecinos convocaron este viernes una serie de concentraciones frente a centros de salud de Asturias bajo el lema "Lo primero es la Primaria". En esas protesta, reivindicaron "una Atención Primaria digna y una sanidad pública de calidad". La manifestación en Gijón tuvo lugar en el centro de salud Severo Ochoa a las doce del mediodía. Precisamente, media hora después se pronunció la consejera de Salud, Concepción Saavedra, sobre este tema. Lo hizo durante su visita al centro de salud Parque-Somió. "Entiendo la preocupación de los usuarios, pero estamos trabajando y realizando inversiones", señaló.

Tras ser preguntada sobre si la Consejería tiene alguna previsión de reforzar el servicio de Atención Primaria, Concepción Saavedra comenzó remarcando que entiende "la preocupación de los usuarios porque realmente la Atención Primaria es la esencia de nuestro sistema sanitario público y la que resuelve el 80% de los problemas". "Es donde vamos todos cuando tenemos un problema de salud. Por lo tanto, entiendo su preocupación, pero estamos trabajando", aseveró.

Saavedra defendió las decisiones que han tomado para reforzar la Atención Primaria en Asturias, que subrayó que ha sido "una de las prioridades que nos marcamos desde el principio de la legislatura". "Tenemos un presupuesto que hemos ido ampliando cada año. Ahora son 698 millones de euros para la Atención Primaria y estamos haciendo inversiones en equipamientos. Ha habido una inversión de casi 6 millones de euros para contar con un equipamiento que aumente la capacidad resolutiva de la Atención Primaria. Y también estamos invirtiendo en la transformación digital", desarrolló".

Nuevos programas

En ese sentido, la consejera de Salud puso el foco en que en 2026 habrá 12 programas informáticos relacionados con las recetas, la incapacidad temporal, la accesibilidad y la ayuda a la toma de decisiones. "Todos se crean para que seamos más ágiles, para que haya menos burocracia y para ayudar a los profesionales", expresó.

Por otro lado, Saavedra definió a la escasez de profesionales como "el mayor problema que tenemos en Atención Primaria. "Es algo que ocurre en toda España. Hemos llegado a unos acuerdos con organizaciones sindicales y ahora ha habido otros acuerdos para mejorar la agenda de los profesionales. Seguimos trabajando en mejorar esas condiciones laborales para ser atractivos y seguir atrayendo a nuevos profesionales", aseveró la Consejera, que avanzó que "ya estamos reuniéndonos con los residentes de MIR y EIR para que permanezcan en Asturias y, por supuesto, para captar profesionales de otros lugares".

Las protestas de este viernes se realizaron en distintas ciudades. Más allá de la del Severo Ochoa en Gijón, también hubo en Oviedo, Avilés, Mieres y La Felguera. En esas concentraciones, las organizaciones subrayaron que "la sobrecarga, la falta de recursos y el deterioro de la Primaria empujan a la privatización".