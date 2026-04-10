Habla la consejería de Ciencia del permiso para que la Europea pueda instalarse en Gijón: "Va bien"

Un "está en tramitación y va bien", sin concretar fechas, fue la descripción que ayer dio la consejería de Ciencia, Industria y Empleo de la situación del expediente que permita a la Universidad Europea instalarse en Gijón. Y más en concreto en la primera fase del nuevo parque empresarial de La Pecuaria. Un permiso que la Alcaldesa de la ciudad, la forista Carmen Moriyón, le acaba de urgir de manera pública al gobierno autonómico. De hecho, le dio de plazo "15 o 20 días" para rematar esa tramitación. La Europea es la primera universidad privada que se instalaría en Gijón.

El plazo que plantea Moriyón tiene que ver con el hecho de que hoy serán recepcionadas las obras de urbanización que de la primera fase de La Pecuaria ejecutó el Ayuntamiento y en la que la Universidad Europea compró una parcela. Las condiciones de esa compra imponen que, tras el final de las obras, el Ayuntamiento tiene un mes para entregarle el solar a la Europea y cobrar los 3,2 millones de la venta. Es en el marco de ese mes en el que la Regidora entiende que la Europea debe tener la total garantía de que podrá ejercer su actividad en Gijón y con esa garantía, poder empezar ya con las obras de construcción de su campus.

La institución académica siempre se planteó como reto abrir en el curso 2027-2028. Y para conseguirlo optó hace unos meses por tramitar esa apertura como centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid. Una opción que agiliza las gestiones sobre la propuesta inicial –que se sigue manteniendo– de constituir la Universidad Europea de Asturias como institución con entidad propia. La Europea ha propuesto para Gijón un proyecto de campus para 3.200 alumnos con una inversión de 33 millones en los primeros cuatro años.

A falta de que la Europea se confirme como el primer residente de La Pecuaria, el Ayuntamiento inaugurará el lunes ese primer ámbito de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico dentro de la Milla del Conocimiento "Margarita Salas". La cita, de la que es anfitriona la alcaldesa Carmen Moriyón, es a las doce de la mañana. Se trata de un espacio integrado en la trama urbana y abierto al uso de cualquier ciudadano. De hecho, hay espacios de paseo y zonas estancias con mesas y sillas. Está habilitada una zona de aparcamiento tanto para coches como para bicicletas y, como curiosidad, se han instalado las primeras placas de nombres de calle que incorporan el sistema braille para la lectura de personas con discapacidad visual.

Las obras que se inauguran han supuesto un coste de 6,2 millones, que se repartieron el Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Aguas (EMA). Sobre un proyecto, el de La Pecuaria, que a nivel global afecta a más de 218.000 metros cuadrados y se organiza en tres fases, en esta primera se ha trabajado sobre una superficie de 55.417 metros cuadrados, con una edificabilidad de 17.800 metros cuadrados. Las zonas verdes ocupan unos 32.000 metros cuadrados.