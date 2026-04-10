Inversión de 1,47 millones de euros y 53 actuaciones: el convenio para el mantenimiento de cauces fluviales de Gijón llega a su fin (y ya se trabaja en uno nuevo)

Un total de 53 actuaciones y una inversión certificada de 1.471.499,78 euros, es decir, una ejecución del 96,81 %. Esos datos arroja el convenio suscrito en 2022 entre el Ayuntamiento de Gijón y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico "para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces de dominio público hidráulico y la realización de un diagnóstico ambiental y morfológico de los ámbitos fluviales en ese término municipal" y que ha llegado a su fin. Eso sí, ya se trabaja en el planteamiento de un nuevo convenio.

Respecto a los trabajos, 28 se han desarrollado íntegramente en tramos de cauces materialmente urbanos, 17 en tramos rurales y ocho en tramos mixtos. La inversión realizada supone que la aportación del Ayuntamiento —300.000 euros por cada uno de los cuatro ejercicios— se ha ejecutado en un 99,96 %, exclusivamente en tramos materialmente urbanos, mientras que la de la Confederación —80.000 euros por anualidad— se ha ejecutado en un 84,99 %.

Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha calificado de "extraordinariamente positivo" el balance del convenio. "Las cifras de ejecución son simplemente excelentes y no suelen ser las habituales en la gestión territorial pública", aseveró el edil popular, que destacó que "el gobierno local entiende que el cuidado del dominio público hidráulico es una política medioambiental de carácter fundamental y por eso no queremos detenernos en lo ya realizado y en los buenos resultados ya obtenidos en el marco de esta fórmula de colaboración entre administraciones". "Estamos trabajando en el planteamiento de un nuevo convenio con el objetivo de garantizar que los cauces fluviales de Gijón seguirán presentando el mejor estado posible en materia de limpieza, salubridad y conservación", explicó Pintueles.

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Este jueves tuvo lugar la última reunión de la comisión mixta de seguimiento del convenio, en la que se levantó acta de comprobación y revisión de actuaciones ejecutadas. Asistieron por parte del Ayuntamiento el mencionado Rodrigo Pintueles; el director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Alejandro Navazas; y el jefe del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental, Jesús Fernández Testón. Por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico acudieron el Comisario de Aguas, Alejandro Barriuso, y el jefe de Servicio Técnico, Manuel García.