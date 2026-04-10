El nuevo récord de Emtusa: 5,8 millones de viajeros en el primer trimestre del año

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) registraron un total de 5.799.921 viajeros en el primer trimestre de este 2026. Una cifra que evidencia un incremento del 2,89% respecto al mismo periodo del año anterior pero, sobre todo, supone el mejor registro de la empresa en un primer trimestre de inicio de año. Los viajeros que usaron el bus municipal entre enero y marzo de este año fueron 162.625 más que el año pasado, 407.182 más que en 2024 y casi 1,2 millones más que en 2023.

Este récord de arranque de 2026 se suma al récord global de cierre de 2025. Ese año, Emtusa movilizó a más de 23,5 millones de viajeros. Un incremento del 5,61% sobre un 2024 que también había registrado un incremento en el número de viajeros.

Para el presidente de Emtusa, y edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, estos datos "reflejan la confianza creciente de la ciudadanía en el transporte público y el firme compromiso del Ayuntamiento por una movilidad más moderna y eficiente. Este mandato ha sido el periodo de tiempo donde más autobuses se han comprado, donde más conductores se han contratado y donde más personas han elegido Emtusa como medio de transporte”.

En lo que tiene que ver con el plan de renovación de la flota, al próximo consejo de administración de la empresa va el acuerdo de adjudicación del contrato de suministro de nueve autobuses urbanos eléctricos de 12 metros, por un importe de 4.905.000 euros. La previsión es que esos autobuses se incorporen a la flota en el primer semestre del año que viene. Son 9 autobuses a sumar a los 15 articulados híbridos adjudicados por 7, 4 millones en el consejo de administración de marzo. "Se completa así el plan de flota aprobado en septiembre de 2023 y reformulado a finales de 2025 para adaptarse a las necesidades operativas de Emtusa", recuerda su presidente.

El plan de flota comprometió la adquisición de 42 vehículos durante el actual mandato de gobierno– 19 rígidos eléctricos y 23 articulados híbridos– y al margen de ese plan ha estado la compra de cuatro microbuses. Los tres primeros llegarán en septiembre con el objetivo de dar servicio a la zona rural. Y el cuarto salió a licitación hace unas semanas y se ha compra con el objetivo de abrir una linea en la zona oeste, más en concreto en Jove.