Nuevo susto en la playa de San Lorenzo de Gijón: un kitesurfista pierde la cometa por el fuerte viento y motiva un amplio despliegue de Bomberos y Policía

Susto en Gijón que, afortunadamente, quedó en eso. Bomberos y Policía Local se desplazaron esta tarde a la playa de San Lorenzo tras recibir el aviso de un grupo de kitesurfistas, preocupados porque no conseguían localizar a uno de sus amigos, que se encontraba practicando dicho deporte en el mar. Al parecer, el fuerte viento que azotaba la zona se llevó la cometa que utilizaba el hombre. En el kitesurf, el navegante se vale de una cometa de tracción para deslizarse sobre el agua con una tabla, impulsado por el viento, que en esta ocasión le jugó una mala pasada.

Los compañeros de esta persona temieron que se hubiese ahogado al no poder localizarla durante varios minutos. Cundieron los nervios. Se hallaban por la zona de la escalera 19 de San Lorenzo. Sin embargo, el navegante pudo salir del agua por sus propios medios, por lo que la "alarma" quedó desactivada. La cometa, eso sí, apareció muy lejos de la escena, en el Cerro de Santa Catalina. El despliegue de Bomberos y Policía Local en el entorno de la escalera 19 concitó el interés de muchos paseantes que caminaban por el Muro en esos instantes.

Noticias relacionadas

Este incidente ocurre días después de otro susto en San Lorenzo. Un surfero ayudó a salir del agua a cinco personas que se encontraban en apuros dentro del agua. Al lugar también acudió la Policía Local y varias ambulancias. El asunto no pasó a mayores.