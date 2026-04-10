El plan de aparcamientos de Gijón suma un espacio en Nuevo Roces
El gobierno local asume el ruego de IU de habilitar de manera provisional el solar que ocupará en el futuro el instituto del barrio
Aunque sin comprometer su ejecución con cargo a los remanentes del presupuesto municipal de 2025, como se pedía, la concejalía de Infraestructuras ha asumido el ruego que le presentó en comisión Izquierda Unida para que se atiende la petición de los vecinos de Nuevo Roces de adecuar como aparcamiento provisional una parcela de titularidad municipal que hay en la calle José Antón Magarzo.
Un aparcamiento que se podría unir a la red de estacionamientos disuasorios que el Ayuntamiento tiene en cartera. De hecho al Pleno de la semana que viene va un importante paquete de modificaciones presupuestarias. Una de ellas incluye una partida de 1,2 millones para construir aparcamientos en La Pecuaria, el solar de Flex en La Calzada y el entorno del Museo del Ferrocarril; además de reformar la zona de aparcamiento del punto intermodal de La Calzada. En total, 650 plazas.
La propuesta de los vecinos de Nuevo Roces es utilizar una parte del solar que, en un futuro, ocupará el instituto del barrio. En concreto, los vecinos plantean adecuar como aparcamiento provisional la zona más próxima al camín del Alfredón, que ya cuenta con un acceso por la calle de José Antón Magarzo. Nuevo Roces es el barrio con mayor expansión de la ciudad en estos momentos.
En la exposición de motivos de su ruego, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, rememora la propuesta que Foro defendió al inicio del mandato de adecuar como aparcamiento una parcela sin uso en la Carretera Carbonera, que contó con la desaprobación de los vecinos por su lejanía. Para ejecutar ese parking se incluyeron 100.000 euros en el presupuesto de 2024 aunque el plan fue descartado al vincularse ese solar a la construcción de un nuevo parque de bomberos.
Un nuevo parque infantil a la espera
Por otro lado, pero sin salirse de Nuevo Roces, IU tramitó un ruego ante Medio Ambiente para ejecutar un nuevo parque infantil en el barrio. El popular Rodrigo Pintueles, responsable de la concejalía, evitó comprometerse con ese proyecto a corto plazo aunque sin descartarlo.
Ahora mismo la prioridad del servicio de parques y jardines se centra en la licitación abierta para la colocación de un equipamiento de calistenia, por importe de 27.000 euros, y la instalación de juegos biosaludables para personas mayores, por importe de 20.000 euros. Luego se valorará una reordenación de los espacios de juegos infantiles existentes en el barrio.
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