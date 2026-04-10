"La poesía y la mar", maratón poético en la Colegiata de Gijón
Asturias Capital Mundial de la Poesía organizó ayer un nuevo maratón poético abierto al público, con el objetivo de fomentar el cultivo de la poesía más allá de la celebración del 21 de marzo. El acto tuvo lugar en la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón, coincidiendo con la muestra pictórica del artista asturiano Guillermo Simón, "La poesía y la mar". En la foto, participantes en el maratón posan antes del inicio del recital poético.
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