Xixón acogió la presentación de “Generación inquilina”, una reflexión sobre la desigualdad en el acceso a la vivienda
En la Escuela de Comercio de Xixón se celebró ayer la presentación del libro “Generación inquilina. Un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad”, del sociólogo e investigador del CSIC Javier Gil, en un acto organizado por el Grupo Mixto y la diputada Covadonga Tomé.
El evento, que contó con una destacada asistencia de público, incluyó una mesa redonda en la que participaron el propio autor y el sociólogo y profesor de la Universidad de Oviedo Sergio G. Begega, bajo la moderación de Covadonga Tomé. Durante el encuentro se abordaron las claves de la actual crisis de la vivienda, marcada —según Gil— por un modelo cada vez más desigual, condicionado por la capacidad económica y la especulación inmobiliaria.
El libro introduce el concepto de “generación inquilina”, referido a aquellas personas que no acceden a la vivienda en propiedad no por elección, sino por imposición del mercado. En este sentido, el autor advirtió de una creciente fractura social vinculada a la propiedad inmobiliaria, señalando que “la sociedad se está partiendo en dos” y que el problema tiene un claro origen político .
Por su parte, Covadonga Tomé subrayó la importancia de mantener abierto el debate sobre el acceso a la vivienda, destacándolo como uno de los principales retos sociales actuales y una cuestión central en la agenda política, especialmente por su impacto en el futuro de las nuevas generaciones.
El acto sirvió como espacio de reflexión y análisis colectivo sobre uno de los problemas estructurales más relevantes del contexto actual, reforzando la necesidad de avanzar hacia políticas públicas que garanticen el derecho a una vivienda digna.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa