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En Casa Ataulfo, pescados y mariscos sobresalientes

El establecimiento se distingue por la calidad de su producto fresco y del Cantábrico

Virrey a la espada

Virrey a la espada

A.A.

Cuando se trata de disfrutar de lo mejor del Mar Cantábrico, ninguna opción supera visitar Casa Ataulfo. En pleno centro de la ciudad de Gijón, la mítica sidrería destaca por la calidad y frescura de su producto. Allí se saborean, para alegría de sus clientes, pescados y mariscos "como tienen que ser".

Navajas, cigalas, percebes, langostas, centollos, bugres... la lista es tan larga como suculentos son los nombres que aparecen en ella. Lo mismo sucede con los pescados. El virrey es uno de los más habituales, aunque el besugo, el mero, la merluza o el pixín también ofrecen plenas garantías. Al igual que el rodaballo o la lubina. En cualquier caso, los profesionales de Casa Ataulfo se encargan de cocinarlos con maestría y de servirlos con mimo. Lo que merece la calidad del género y la exigencia de sus clientes.

Sidra sed de PKDO

Sidra sed de PKDO / Cedida a LNE

Al igual que sucede con sus pescados y mariscos, Casa Ataulfo tampoco se entendería sin el maridaje perfecto, el de la sidra. Tanto JR etiqueta verde como Sed de PKDO DOP se escancian en el restaurante como indica la tradición y son el complemento perfecto para cada plato que se sirve en el restaurante.

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