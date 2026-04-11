El centro de salud de El Coto festeja su 40 aniversario

El Coto celebrará esta próxima semana los 40 años de actividad del centro de salud del barrio. Las actividades, que girarán en torno a una feria de salud, se realizarán el miércoles y el jueves.

La feria de salud arrancará el miércoles a las 9.30 horas en el patio del Centro Municipal Integrado del barrio. Hasta las 11.30 horas habrá actividades dirigidas a colegios y, de 12.00 a 13.30 horas, la entrada será libre. Durante toda la mañana habrá una unidad móvil de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón en las inmediaciones del centro de salud. Por la tarde, a las 17.00 horas, los enfermeros Carolina Samalea y Adrián Díaz ofrecerán la charla "Con redes sociales, salud en el barrio".

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La feria de salud tendrá el mismo horario el jueves. A las cinco de la tarde comenzará desde el centro de salud un paseo por El Coto, Ceares y Viesques.