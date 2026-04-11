El centro de salud de El Coto festeja su 40 aniversario
Distintas actividades a lo largo de la semana
N. M. R.
El Coto celebrará esta próxima semana los 40 años de actividad del centro de salud del barrio. Las actividades, que girarán en torno a una feria de salud, se realizarán el miércoles y el jueves.
La feria de salud arrancará el miércoles a las 9.30 horas en el patio del Centro Municipal Integrado del barrio. Hasta las 11.30 horas habrá actividades dirigidas a colegios y, de 12.00 a 13.30 horas, la entrada será libre. Durante toda la mañana habrá una unidad móvil de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón en las inmediaciones del centro de salud. Por la tarde, a las 17.00 horas, los enfermeros Carolina Samalea y Adrián Díaz ofrecerán la charla "Con redes sociales, salud en el barrio".
La feria de salud tendrá el mismo horario el jueves. A las cinco de la tarde comenzará desde el centro de salud un paseo por El Coto, Ceares y Viesques.
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