Gijón conmemora el Día Mundial del Parkinson: estas son las actividades programadas para la próxima semana

La Asociación Parkinson Jovellanos impulsó este sábado un acto para conmemorar el día mundial de esta enfermedad. En esta cita participaron el concejal de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás, y los diputados del PP en la Junta General del Principado Pilar Fernández Pardo y Manuel Cifuentes.

Este acto, en el que se leyó un manifiesto por el Día Mundial del Parkinson, le sirvió a la entidad para dar comienzo a un mes repleto de actos. Además, este sábado la fachada del Ayuntamiento y algunas fuentes de la ciudad lucieron de rojo con motivo de esta conmemoración.

La siguiente cita organizada por la asociación es el mercadillo solidario de tulipanes, que tendrá lugar este domingo en la entrada del Rastro de 10.00 a 14.00 horas.

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Además, la neuróloga de Cabueñes Jessica González Ardura ofrecerá este martes a las 17.00 horas en el CMI El Coto la charla "Parkinson, un gran desconocido: entenderlo para manejarlo mejor”. El viernes será el turno del presidente del Colegio de Enfermería de Asturias, Esteban Gómez Suárez, que protagonizará la conferencia "El rol clave de la enfermería en la enfermedad de Parkinson".