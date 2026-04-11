Gijón conmemora el Día Mundial del Parkinson: estas son las actividades programadas para la próxima semana
La lectura del manifiesto sirvió para iniciar los actos impulsados por la asociación que lidera Olga Díez
La Asociación Parkinson Jovellanos impulsó este sábado un acto para conmemorar el día mundial de esta enfermedad. En esta cita participaron el concejal de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás, y los diputados del PP en la Junta General del Principado Pilar Fernández Pardo y Manuel Cifuentes.
Este acto, en el que se leyó un manifiesto por el Día Mundial del Parkinson, le sirvió a la entidad para dar comienzo a un mes repleto de actos. Además, este sábado la fachada del Ayuntamiento y algunas fuentes de la ciudad lucieron de rojo con motivo de esta conmemoración.
La siguiente cita organizada por la asociación es el mercadillo solidario de tulipanes, que tendrá lugar este domingo en la entrada del Rastro de 10.00 a 14.00 horas.
Además, la neuróloga de Cabueñes Jessica González Ardura ofrecerá este martes a las 17.00 horas en el CMI El Coto la charla "Parkinson, un gran desconocido: entenderlo para manejarlo mejor”. El viernes será el turno del presidente del Colegio de Enfermería de Asturias, Esteban Gómez Suárez, que protagonizará la conferencia "El rol clave de la enfermería en la enfermedad de Parkinson".
Suscríbete para seguir leyendo
- Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza asturiana: 'Son increíbles
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa
- Oviedo se prepara para el Martes de Campo: este es el cartel y la programación para una de las fiestas más populares
- El presidente de Alcoa que vendió la planta de aluminio de Avilés entrará en el consejo de ArcelorMittal
- Paulino, uno de los héroes del ascenso, a fondo: 'Cuando me dijeron que no seguía en el Oviedo les dije que lo entendía pero que trajeran a uno mejor que yo
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas