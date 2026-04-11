IU impulsa en Gijón un homenaje a los maestros y maestras de la República
El maestro jubilado Agustín Moreno pronunciará el discurso al mediodía del domingo junto a la placa del colegio Jovellanos
S. G.
El maestro jubilado e histórico dirigente de Comisiones Obreras Agustín Moreno será el encargado de pronunciar mañana domingo, día 12 de abril, el discurso en el homenaje impulsado por Izquierda Unida a los maestros y maestras de la II República. El acto, que se desarrollará a la entrada del colegio Jovellanos, en la calle La Merced, contará con la presencia de María Antuña, responsable de organización de IU, y Rodrigo Díaz, coordinador de IU Mocedá en Gijón.
"En vísperas del 95º. aniversario de la proclamación de la II República, el ejemplo y la labor de los maestros y las maestras republicanas, muchos represaliados por la dictadura franquista, está muy presente en el proyecto político de Izquierda Unida para avanzar en materia de memoria democrática y en la construcción de un modelo educativo público, laico, gratuito e inclusivo", apunta el coordinador local de IU en Gijón y concejal en el Ayuntamiento, Alejandro Farpón.
El acto de homenaje, previsto a las 12.30 horas, contará con la ofrenda floral y la actuación musical de "Ún de Grao".
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la mesa auxiliar de jardín más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Cambian los hábitos de consumo de los asturianos y los bares están felices con la gran moda de la sobremesa: 'Podemos hacer turnos seguidos y no partidos
- Oviedo se prepara para el Martes de Campo: este es el cartel y la programación para una de las fiestas más populares
- El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas