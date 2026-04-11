IU impulsa en Gijón un homenaje a los maestros y maestras de la República

El maestro jubilado e histórico dirigente de Comisiones Obreras Agustín Moreno será el encargado de pronunciar mañana domingo, día 12 de abril, el discurso en el homenaje impulsado por Izquierda Unida a los maestros y maestras de la II República. El acto, que se desarrollará a la entrada del colegio Jovellanos, en la calle La Merced, contará con la presencia de María Antuña, responsable de organización de IU, y Rodrigo Díaz, coordinador de IU Mocedá en Gijón.

"En vísperas del 95º. aniversario de la proclamación de la II República, el ejemplo y la labor de los maestros y las maestras republicanas, muchos represaliados por la dictadura franquista, está muy presente en el proyecto político de Izquierda Unida para avanzar en materia de memoria democrática y en la construcción de un modelo educativo público, laico, gratuito e inclusivo", apunta el coordinador local de IU en Gijón y concejal en el Ayuntamiento, Alejandro Farpón.

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El acto de homenaje, previsto a las 12.30 horas, contará con la ofrenda floral y la actuación musical de "Ún de Grao".