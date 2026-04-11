Jorge Espina, líder de CC OO en Gijón: "España va como un cohete"

Jorge Espina Díaz (Gijón, 1977) es secretario general de CC OO de Gijón desde marzo de 2025. Una organización que celebra hoy en El Natahoyo el 50º. aniversario de la Asamblea de Barcelona de 1976, en la que se decidió la conversión en sindicato.

La historia de Comisiones es más antigua.

De hecho, uno de los hitos fundacionales es en el año 57, en la comisión de obreros que se creó en Mina la Camocha. Una de las primeras localidades donde hay coordinadora local de CCOO, desde 1973, fue Gijón. En julio de 1976 se celebró la Asamblea de Barcelona para decidir si continuar como movimiento sociopolítico de lucha contra la dictadura o convertir las comisiones que se estaban formando en España en un sindicato de clase. Ese debate se celebró en la clandestinidad porque CC OO se legalizó en abril de 1977. Hoy homenajeamos a 80 de aquellos compañeros. Es verdad que había mucha más gente, parte que falleció y parte que marchó a otro sindicato, básicamente a la CSI.

Hacer sindicalismo entonces era bastante más peliagudo.

A quienes dicen que frente a la extrema derecha actual lo tenemos difícil, hay que recordarles que entonces te juzgabas ir a la cárcel.

¿Cómo ve la situación de Gijón?

España va como un cohete y Gijón no iba a ser una excepción. Ahora, si rascamos un poco, Gijón no solamente no se recuperó de aquel panorama de los años 80, de una desindustrialización brutal, sino que los visos que se fueron poniendo a finales de los años 90 con la creación del Parque Tecnológico o determinadas vías de desarrollo, están parados. Naval Azul ya veremos en qué se concreta, pero a día de hoy no tenemos nada. Preferimos un uso netamente industrial para esos terrenos, que no esa ampliación del paseín.

¿Alguna propuesta?

Nos queda un astillero, Armón, que en muchas ocasiones tiene que recurrir a industria auxiliar de fuera, cuando si la hubiera en Gijón daría mucho empleo.

¿Qué opina de Indra?

Los accesos al Tallerón son los que son. Esperamos ver las tanquetas atravesando El Natahoyo, ojalá, pero ¿por qué se eligió ese espacio y no otro, si la salida por mar no se puede utilizar por el calado?

¿Qué explicación les da la empresa a los sindicatos?

La de la confianza ciega.

¿Qué opina de los proyectos industriales previstos en El Musel?

Nos parece positivo, porque el negocio tradicional del Puerto, la entrada de minerales, se va a acabar.

¿Qué futuro ve para Arcelor?

Incertidumbre. No sé si siguen sobre la mesa los planes que nos prometieron para un DRI, con subvención multimillonaria y visita a la fábrica de Pedro Sánchez. Somos muy críticos con el gobierno estatal por la falta de política industrial y energética. Tenemos un Ministro de Industria que de industria no dice ni pío. De turismo, sí.

¿Qué hacer desde lo local o regional?

Tener peso político.

Hablemos de la concertación.

Se está cumpliendo. No ha sido un acuerdo para tirar voladores, pero es correcto, como lo es el grado de interlocución con la vicealcaldesa Ángela Pumariega. En la próxima negociación le queremos pegar un arreón a algunas cuestiones. Una al turismo, porque se lleva haciendo lo mismo 25 años. También al 11 por 11.

¿Cómo valora la acción del gobierno local?

La alcaldesa, persona hábil, se encuentra con que tiene una oposición bastante laxa. No comete grandes errores porque no toma grandes decisiones. Su acción es dejarse llevar.

De las infraestructuras pendientes, los accesos a El Musel, la intermodal, el metrotrén y las cercanías, la Zalia. ¿Cuáles ve prioritarias?

Los accesos al Puerto y la intermodal de la Zalia son vitales por su impacto en la actividad económica, además de para los vecinos en el primer caso. El vial de Jove decayó por decisión política con una disculpa técnica del Ministerio.

¿Qué opina del debate político sobre la unidad de las formaciones a la izquierda del PSOE ante las próximas citas electorales?

Es imprescindible. La izquierda en el contexto actual no tiene ninguna capacidad de volver a incidir en la mejora de la vida de las clases populares y de las clases trabajadoras si no va unida. Cuál sea el instrumento y cuál sea la candidata o el candidato es lo de menos. Pero articular procesos de unidad en la izquierda es como el agua para vivir. Y ojo, en Gijón queda un año. Hay que huir de lo que ocurrió en Andalucía, pactos a última hora que no dejan contento a nadie; es la peor solución. A día de hoy ya se debería de estar hablando entre todos los sectores más allá de los partidos políticos que se referencian en la izquierda, para ir a una plataforma única en donde todos se sientan cómodos, pero que vayan unidos. Si no es un suicidio.

¿Lo ve probable?

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Al final la sensatez de impondrá.