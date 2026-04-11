Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Juan Díaz-Faes se despliega el Museo Barjola

Juan Díaz-Faes se despliega el Museo Barjola (en imágenes)

Juan Díaz-Faes se despliega el Museo Barjola (en imágenes)

Ver galería

Juan Díaz-Faes se despliega el Museo Barjola (en imágenes) / Marcos León

El Museo Barjola de Gijón inauguró ayer la exposición "El palacio habitado" en la que Juan Díaz-Faes (Oviedo, 1982) dialoga con la obra de Juan Barjola (1919-2004) en todos los formatos artísticos que es capaz de idear el ovetense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la mesa auxiliar de jardín más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  6. Cambian los hábitos de consumo de los asturianos y los bares están felices con la gran moda de la sobremesa: 'Podemos hacer turnos seguidos y no partidos
  7. Oviedo se prepara para el Martes de Campo: este es el cartel y la programación para una de las fiestas más populares
  8. El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas

El Muelle de Gijón se llena de patinetes eléctricos: "Es una vergüenza"

IU impulsa en Gijón un homenaje a los maestros y maestras de la República

IU impulsa en Gijón un homenaje a los maestros y maestras de la República

Juan Díaz-Faes se despliega el Museo Barjola

Juan Díaz-Faes se despliega el Museo Barjola

Homenaje a Jorge "Ilegal" en el festival In-Edit

Homenaje a Jorge "Ilegal" en el festival In-Edit

Miguel Barredo traslada a la Casa Natal el misterio de su libro

Miguel Barredo traslada a la Casa Natal el misterio de su libro

Dos emblemáticas churrerías y una confitería de El Llano participan en el paseo de Begoña en la exposición gijonesa dedicada al chocolate

Una clase magistral en Gijón para aprender lo que cuentan los huesos sobre alimentación o hábitos: "Las caries y artrosis eran las enfermedades más comunes en esqueletos antiguos"

Una clase magistral en Gijón para aprender lo que cuentan los huesos sobre alimentación o hábitos: "Las caries y artrosis eran las enfermedades más comunes en esqueletos antiguos"

Nuevo susto en la playa de San Lorenzo de Gijón: un kitesurfista pierde la cometa por el fuerte viento y motiva un amplio despliegue de Bomberos y Policía

Nuevo susto en la playa de San Lorenzo de Gijón: un kitesurfista pierde la cometa por el fuerte viento y motiva un amplio despliegue de Bomberos y Policía
Tracking Pixel Contents