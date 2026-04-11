Los jubilados de Lagisa celebran su comida de confraternización en Gijón
Los antiguos empleados de la fábrica de leche se reunieron en el hotel Begoña Park
N. M. R.
El hotel Begoña Park acogió este sábado la tradicional comida de jubilados de Lagisa (Central Lechera de Gijón). En torno a medio centenar de antiguos empleados de la fábrica de leche gijonesa participaron en un nuevo encuentro.
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