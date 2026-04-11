Miguel Barredo traslada a la Casa Natal el misterio de su libro

El escritor y director de la Semana Negra Miguel Barrero presentó ayer en la Casa Natal de Jovellanos su último libro: "La cabeza de Goya" (ed. Xordica). Contó con Pedro de Silva en una presentación que se llevó a cabo en el museo que custodia un cuadro de Dionisio Fierros con una calavera que algunas historias vinculan con el pintor aragonés. Precisamente Barredo convierte en una reflexión literaria el hecho cierto de que al abrir la tumba de Goya en Burdeos, para trasladar su cadáver a España, no había cabeza.