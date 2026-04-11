El Muelle de Gijón se llena de patinetes eléctricos: "Es una vergüenza"
Un problema habitual en el entorno del puerto deportivo
N. M. R.
Siempre que se realizan labores de limpieza en el entorno del puerto deportivo aparecen restos de basura y objetos de lo más curiosos. Los vasos y botellas de cristal poblan el fondo más próximo las zonas hosteleras, pero los actos incívicos de lanzar cosas al mar cada poco suman un nuevo capítulo.
Hace unos meses alguien había arrancando un banco de la calle y lo había tirado directamente al mar, pero esta semana se han detectado hasta dos patinetes eléctricos en el fondo, perceptibles cuando se alcanza la bajamar. "Es una vergüenza", señalaba un paseante al percatarse de la presencia de los patinetes eléctricos.
Los dos patinetes se encontraban en la zona más próxima al edificio de sanidad exterior, próximo al Tránsito de las Ballenas. Esta gamberrada, además, tiene más efectos nocivos que los cristales, pues cuentan con baterías de litio.
"Deberían tomar medidas desde el Ayuntamiento o el Puerto para que dejen de pasar estas cosas", reflexionaba el vecino que se percató de la presencia de ambos vehículos.
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