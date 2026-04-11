Noelia Velasco ofrece en el Museo Evaristo Valle de Gijón la visita guiada "La botánica de las brujas"
Durante el paseo se puso el foco en cómo se transmitió durante siglos el conocimiento sobre plantas medicinales, venenos, remedios y rituales
El Museo Evaristo Valle acogió esta tarde la visita guiada "La botánica de las brujas. Plantas, poder y conocimiento oculto en el jardín". La encargada de liderar la actividad fue Noelia Velasco de la Torre, quien a través de un paseo por el jardín del museo señaló cómo se transmitió durante siglos el conocimiento sobre plantas medicinales, venenos, remedios y rituales.
Esta cita está enmarcada en la programación de "Los findes al Museo", las visitas guiadas que ofrece el Evaristo Valle. Este domingo, a las 12.30 horas, será el turno de "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle", con Carmen Estrada Fernández.
Más allá de estas actividades, esta tarde también se realizó una visita guiada impulsada por la Asociación de Vecinos San Julián de Somió a la exposición "Miradas cruzadas".
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