La apertura oficial de La Pecuaria lanza la venta de su suelo a empresas: claves del proceso para adquirir suelo en Gijón

A las doce de la mañana de este lunes se inaugura la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón en La Pecuaria. No es un corte de cinta más. Es el pistoletazo de salida formal de un nuevo espacio para la actividad económica y la creación de empleo dentro de ese motor de la economía local, y asturiana, que es la Milla del Conocimiento "Margarita Salas". Y el ejemplo del nuevo modelo de parque empresarial abierto a la ciudad que da por superado el concepto de recinto cerrado que se puede ver en Cabueñes y que tendrá su réplica, con vistas al mar, en el futuro polo de Naval Azul.

La inauguración de las obras de urbanización de los 55.417 metros cuadrados de la primera fase de La Pecuaria –que le han costado a las arcas municipales 6,2 millones repartidos entre Ayuntamiento y Empresa de Aguas–pone en marcha el contador para que el Ayuntamiento cobre los 3,2 millones en que vendió a la Universidad Europea la primera finca de ese ámbito y arranque con la comercialización del resto del espacio. Desde el área económica del Ayuntamiento, a través de Gijón Impulsa, se han mantenido contactos con empresas interesadas a lo largo de los últimos tiempos.

Lo lógico, y lo que se espera, es que esos contactos se traduzcan en los próximos meses en la presentación ante el Ayuntamiento de alguna propuesta de interés por escrito por parte de las empresas que quieran ubicarse en los 13.000 metros cuadrados de suelo productivo aún disponible en ese espacio. Una vez se tenga constancia de ese interés el Ayuntamiento, como se hizo con la parcela que se quedó la Europea, abrirá un proceso de concurso público al que pueda concurrir cualquiera que cumpla las condiciones.

La intención es ir sacando a la venta las parcelas según vaya concretándose el interés empresarial por alguna. Se podrían sacar de una en una. O incluso dos a la vez pero la previsión no es sacar las cuatro parcelas pendientes de golpe.

La primera de las tres fases en que se ha organizado el desarrollo del parque empresarial de La Pecuaria da cabida a cinco parcelas. La denominada M10, que es la más grande con algo más de 10.000 metros cuadrados, es la ya comprada por la Universidad Europea para poner en marcha el primer campus universitario privado de Gijón. El proyecto está pendiente de que el gobierno autonómico le conceda, previsiblemente a lo largo de este mes, los permisos correspondientes.

Mucha zona verde y terreno para equipamiento público

De las cuatro parcelas que quedan hay una que se presenta con una tipología diferente al resto. Es, como la define el plan especial del ámbito una tipología PCT-4, lo que supone que allí se propone un centro empresarial. La idea de partida es que un operador inmobiliario pueda hacer allí un complejo empresarial que ofrezca espacios en alquiler a varias empresas y, en la planta baja del edificio, locales de restauración, hostelería o servicios complementarios. La edificabilidad máxima para esta tipología es de 1,6 metro cuadrado por metro cuadrado. Por eso en esa finca de la primera fase que tiene una superficie de cuatro mil metros cuadrados la edificabilidad ronda los 6.500. El máximo de alturas es de cuatro plantas.

Una edificabilidad del 0,6, una tipología PCT-2 o de edificación abierta y una construcción de planta baja más dos en altura es la que marca lo que se construya en el resto de los solares. El ya vendido a la Europea y los otros tres pendientes, que tienen una superficie de 1.578, 3.558 y 3.792 metros cuadrados, respectivamente.

Más allá de las parcelas que salen a la venta ese nuevo espacio a inaugurar tras su urbanización incluye una parcela de 3.231 metros cuadrados destinada a equipamiento público, 12.000 metros cuadrados de zonas verdes y algo más de 16.000 de viales.