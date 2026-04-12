Carcajadas en la Laboral con Edu Soto

El teatro de la Universidad Laboral, con el patio de butacas completamente lleno, recibió ayer a Edu Soto y su espectáculo "Más vale solo que ciento volando", una trilogía que culmina con este "Revolution", que sirvió en bandeja las carcajadas del público.

Desde que saltara a la fama con el mítico "Neng de Castefa" ha ido evolucionando en sus monólogos. La mejor prueba fue su interpretación de ayer que arrancó con un guiño a Asturias al contar que llegó la víspera del show a Asturias y visitó el pueblo de Cuerres, donde "por lo visto inventaron el QR", desveló para provocar las primeras carcajadas.

Lleno en el patio de butacas del teatro. | MARCOS LEÓN

El intérprete catalán, de Mataró, concretamente, había prometido un "espectáculo monólogo, yo me lo guiso, yo me lo como" y así fue a base de humor e improvisación. Comenzó hablando de los coaching, y preguntando si había alguno en la sala, a buscar "gilipollas". Fue una conversación con los espectadores, a los que les lanzó una pregunta clara: ¿Cuántos gilipollas hay en Gijón?, preguntó Edu Soto. En complicidad con el público llegaron a la conclusión de que hay un 5,5 por ciento de la población. "Esto quiere decir que en este patio de butacas hay 38 gilipollas y alguien que es medio gilipollas y los voy a encontrar", advirtió a los presentes en un espectáculo donde la interactuación con el público fue la tónica dominante.

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Los asistentes también fueron protagonista de la noche. De hecho, todo comenzó cuando empezó a hablar de hipnosis, asegurando que el lleva ocho años y medio hipnotizado, desde que acudió a un programa de la televisión. De pronto, subió a una espectadora para hipnotizarla. Lució para ello una peluca y puso acento extranjero "porque en España no hay hipnotizadores, todos son extranjeros". Pero al momento empezó a reflexionar sobre qué hacer "si tu hijo o hija es un gilipollas desde niño". ¿Consejos? Propuso mantener una conversación con el niño sobre los gustos sexuales. Para despejar dudas, Edu Soto interpretó a los dos personajes en otro momento muy aplaudido de una gira que está triunfando por toda España. La Laboral no fue una excepción.