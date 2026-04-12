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El "Colectivo Ostatua" lleva su música al Jovellanos

Un momento de la actuación.

Un momento de la actuación. / Juan Plaza

El grupo de música "Colectivo Ostatua" ofreció este domingo en el teatro Jovellanos un concierto en el que interpretaron 12 canciones de 12 artistas. Esos temas tenían en común su vínculo con el costumbrismo. La actuación forma parte del ciclo de conciertos "Encaja2".

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