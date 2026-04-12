Crónicas gijonesas: la historia de "Radio Kras"

Leemos esto en el "Manifiesto Fundacional de Radio Kras", en octubre del año 1985, hace ya más de cuarenta años:

"Los medios de comunicación en esta ciudad de Gijón están en manos de muy pocos, y presentan como características más sobresalientes la falta de imaginación y el conservadurismo, cosas que no facilita, e incluso impide, la expresión de una realidad rica en proyectos culturales, políticos y sociales alternativos. Radio Kras se caracteriza por atender las necesidades y problemas de los jóvenes, de los trabajadores, de los movimientos pacifistas y feministas, ecologistas, asturianistas y asociaciones ciudadanas. Pondrá un cuidado especial en el tratamiento de formas de vida y culturales que la sociedad actual considera marginales o heterodoxas".

Kras viene por "Kolectivo Radiofónicu Asturiano", y a la vez juega con la sonoridad de una vieja organización de la izquierda radical fundada por José Luis García Rúa (las Comunas Revolucionarias de Acción Socialista, CRAS) en las que estuvieron alguno de sus fundadores. "Radical" es quien va a la raíz de las cosas a aquello que es lo fundamental.

En Radio Kras se decía en 1985 que había en la sociedad falta de imaginación y mucho conservadurismo, y prometían agitar la cultura local. Cumplieron su palabra con creces, y hablaron en su radio de la oposición a la OTAN, de la lucha obrera, del antimilitarismo también, y de literatura, y de música (el Xixón Sound debe mucho a Radio Kras), y de insumisión ante muchas cosas, de rebeldía, y de llingua asturiana. En este 2026 siguen siendo radicales.

La experiencia de esta "radio libre", hagamos justicia con nombres y apellidos, se debe a la iniciativa en ese año de 1985 de nombres como los de Ángel Alonso, Boni Ortiz, Chema Castiello, Manuel Couto, Margarita Palomino, Casimiro Rodríguez, Jesús Crespo y José María Montserrat. El camino que abrieron luego fue seguido con el paso de los años por muchos otros y otras, hasta la actualidad emitiendo desde el Polígono de Pumarín. En cuanto a una comunicación alternativa en Gijón está Radio Kras en la historia de la cultura popular en la ciudad. Miles de emisiones, miles de actos de solidaridad, editar desde el año 1992 un fanzine modélico como fue "Krasnia", ser irreverentes y ser marginales (marginal es "quien actúa normalmente fuera de las normas comúnmente admitidas") fueron siempre sus señas de identidad. Y así sigue siendo.

Su objetivo, el de Radio Kras, fue siempre difundir desde Gijón (primero desde sus estudios en Cimavilla en la calle de Honesto Batalón y luego desde el Polígono) su visión de la realidad. Durante todos estos años los técnicos, los guionistas, los locutores y los socios, ofrecieron su apoyo, su trabajo, su tiempo y su "profesionalidad" sin obtener remuneración económica alguna. Los oyentes hemos tenido siempre en Radio Kras una referencia de ética y de libertad.

Cuando se cumplía una década de la fundación de Radio Kras se editó una publicación de nombre "Radio Kras, 10 Años. Una experiencia de comunicación alternativa". En ella el recordado Chema Castiello, parte fundamental del proyecto, escribió esto:

"Diez años después reafirmamos las mismas razones que vieron nacer a Radio Kras: somos una emisora cercana a la gente, abierta, y en la que pueden participar todos los que no se encuentren representados por los medios de comunicación del establisment. Nuestro objetivo sigue siendo difundir la realidad sin cortapisas, y las opiniones sin limitaciones. En Radio Kras tienen sitio los que defienden una práctica de comunicación basada en un enfrentamiento contra todo tipo de relación social de dominación".

En el año 2015, cuando Radio Kras cumplía treinta años, los seis grupos políticos representados entonces en el Ayuntamiento de Gijón (Foro, PSOE, Xixón Sí Puede, Partido Popular, Izquierda Unida y Ciudadanos) aprobaron, el 1 de agosto, una declaración institucional en la que manifiestan su "solidaridad y apoyo" hacia Radio Kras. Por iniciativa de los grupos municipales de Xixón Sí Puede e Izquierda Unida, la junta de portavoces dio luz verde a un texto que buscaba evitar la posible multa, disparatada, que podía ser entre 100.000 y 200.000 euros, además del cierre de la emisora por parte de la Jefatura de Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, por la ausencia de licencia para emitir en FM.

Esa declaración institucional consideraba a Radio Kras un "patrimonio cultural irrenunciable" de la ciudad y valoraba que sus emisiones hayan sido "para muchos gijoneses y gijonesas el primer punto de contacto con la esfera audiovisual". En ese contexto, la declaración expresaba su preocupación ante la situación de incertidumbre que se abría para Radio Kras "y para otras radios comunitarias y libres" la nueva regulación del espacio radioeléctrico. Ahora, con buena salud, Radio Kras (105 FM) ya cumplió 41 años.

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Retrato de Gijón

Vista del bar El Rey, en La Arena. / Fondo de Gonzalo del Campo (Muséu del Pueblu d’Asturies)

El Rey

Gonzalo del Campo pisó para hacer esta foto en el año 1970 la calle Aguado, y el bar que anuncia Sidra Zarracina es el Bar El Rey, en la esquina con la calle Ezcurdia con Aguado, en el barrio de La Arena. Ahí sigue, ahora como Cervecería El Rey. En la fachada del Bar El Rey figuró durante muchos años una placa en la que se relaciona el nombre del establecimiento con el hecho de que el rey Alfonso XIII descansase en este lugar con motivo de una visita a la ciudad Gijón. Junto al bar, en la calle Aguado, estuvo una popular ciudadela de La Arena: la ciudadela de La Carpintería, de dos pisos cosa nada habitual. La imagen es del Fondo de Gonzalo del Campo y se conserva en el Muséu del Pueblu d’Asturies.