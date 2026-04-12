Diego Cabezudo, arquitecto gijonés: "Estudiamos poner andamios para rehabilitar la torre de San Pedro"

El arquitecto Diego Cabezudo Fernánez (Gijón, 1945), con múltiples proyectos de ciudad a sus espaldas, encara ahora el reto en otro símbolo de su ciuad natal: la rehabilitación del pináculo de la iglesia de San Pedro, junto con el ingeniero Andrés Alonso Quintanilla. No es su primera actuación en el templo de Cimavilla, en la que instaló su sistema de calefacción. "Para mí, el mérito de una rehabilitación es que no se note", confía el experto.

¿Ese es el objetivo a la hora de actuar sobre el pináculo de San Pedro?

Pensarán simplemente que han limpiado el verdín que ahora tiene por la humedad.

¿El resto de la torre puede necesitar algún tipo de obra?

Sí. Estamos dándole vueltas a eso. La primera idea que teníamos era quitar el pináculo actual, con unas grúas y colocar con grúas el nuevo de una pieza construido previamente en el suelo para evitar andamiajes, pero conforme avanzamos en el estudio del proyecto vimos que el coste de las grúas era enorme y requiere de contrapesos que tienen que llevar ocho trailers, lo que nos asustó un poco meterlos por esa zona de Gijón. Y después vimos también que, aparte del pináculo, había bastantes defectos en las cornisas, con algún trocito que había caído.

¿Cómo van actuar entonces?

Eso estamos valorando ahora andamiar la torre, algo que inicialmente habíamos descartado. Pero a la vista del coste y los problemas de tráfico de los trailers para traer la grúa, y la imposibilidad de que con la grúa no pudiéramos retocar otros aspectos de la torre que con el andamiaje sí, lo que estamos ahora es pidiendo presupuestos para evaluar las dos las dos soluciones. El andamiaje es complicado porque, la torre no se apoya en el suelo, se apoya sobre el templo y tenemos que evitar cargar sobre los tejados.

¿Afectará a la entrada al templo?

No. Esa zona quedará libre de andamios, porque el calendario de bodas en la iglesia es enorme y se seguirán haciendo mientras dure la obra.

La entrada del templo quedará libre, porque el calendario de bodas es enorme y seguirán celebrando

¿Influye más el ahorro económico o la posibilidad de hacer más arreglos?

Las dos cosas. Nos va a servir para matar dos pájaros de un tiro. Si la diferencia económica fuera a favor de las grúas en gran cuantía, hay otro posible sistema, que es colgar andamios desde una grúa en una estructura auxiliar alrededor de la torre, lo que es más delicado.

Con andamios, el pináculos se construirá ya sobre la torre.

Tras retirar el actual manualmente, poco a poco, porque no hace falta picar ni el material que hay ahora, que está meteorizado por su grado de deterioro. Es de un material de muy mala calidad, un cemento muy malo de los años 50, de los años 40, que era, no había cemento aquí apenas, y que se construyó a lo mejor con arena de la playa.

¿El cambio constructivo afecta a los plazos de la obra?

No lo sabemos. En teoría, con las grúas puede ser más rápida la ejecución, pero la preparación puede llevar mucho tiempo porque hay que esperar unos momentos propicios, primero que tráfico te dé permiso. Después, la grúa no puede trabajar en según qué condiciones de viento. Es una obra que la realización será breve, pero el estudio tiene que ser importante y largo para estar seguros.

¿El cambio afecta a la tramitación administrativa?

No. Presentamos al Ayuntamiento el proyecto básico de lo que se quiere hacer. El permiso tiene que ver con eso, no con el método constructivo, el cómo se va a hacer.

Diego Cabezudo, de espaldas, realizando una fotografía en San Pedro. / Juan Plaza

¿Se han encargado ya la fabricación de las piezas nuevas?

Han hecho unas muestras y nos han hecho ya el diseño de las piezas para dar un presupuesto, claro, pero no están fabricadas hasta que no tengamos todos los cálculos hechos. Tenemos hecha la geometría exterior y ahora estamos haciendo la interior, midiendo el grosor de las paredes y las alturas. Si las paredes consideramos que aguantan menos, pues se reforzarán por dentro con la misma estructura metálica que se va a hacer para la cúpula.

Usted ha sido un gran defensor del soterramiento del Muro.

En la época de Areces hicimos el muro actual que ves, junto con los ingenieros municipales. Con el que entonces era jefe de tráfico, Eduardo Vigil, planteamos soterrar la circulación. Areces dijo que no, porque no daba tiempo porque estuviera para las elecciones y ahí quedó. Pasado el tiempo, propuse soterrar el tráfico, con dos carriles y un aparcamiento subterráneo de 560 plazas, dejando un carril de servicio en superficie. La idea era ganar espacio para una zona de hostelería, de terrazas, de jardines, de juegos de niños al lado de la playa. Pero a día de hoy lo único que veo interesante es el aparcamiento subterráneo.

Explíquese.

Soterrar el tráfico desde el Piles al encuentro con la calle Ezcurdia está bien, pero no sé si paga la obra, sobre todo porque ahora esa zona contigua a la playa de esparcimiento la vamos a tener en la playa verde, ahí al lado, donde además da el sol todo el día, algo que en el Muro no pasa. Pero el parking es absolutamente necesario por la falta de aparcamientos en el barrio de La Arena. La arena que se excavara se podría echar a la playa porque es la misma y al Ayuntamiento la obra no le costaría ni un duro si da el parking en concesión.

El gobierno local está analizando la viabilidad de soterrar el tráfico.

Si me pregunta a mí, que fui un poco el que siempre anduvo detrás de esta idea, diría que se haga solo el parking.

Hablemos de la fachada oeste.

El astillero se debería de trasladar a El Musel e Indra, para fabricar carros blindados, podría estar en un polígono con mejor salida a una autopista. Es una buena idea recuperar costa para la ciudad con Naval Azul. Lo que hace falta es también rehabilitar la zona aledaña de viviendas degradadas.

Cada vez hay más locales vacíos en Gijón. ¿Para viviendas?

Es un problema, fundamentalmente debido a las compras por internet. Los únicos comercios que no solo no cierran, sino que crecen, son los de cuidado del cuerpo como gimnasios, peluquerías, uñas, porque eso no se puede comprar por internet. El cierre de locales es un problema casi irreversible, pero si desaparecen, desaparece el ambiente en las calles y su iluminación nocturna. Convertirlos en pisos me parece una pésima solución. No solucionan el problema de la vivienda y lo que se hacen son infraviviendas, porque los locales generalmente tienen una fachada pequeña y fondo, lo que deriva en problemas de ventilación. Otra cosa son bajos en bloques aislados en medio de zonas verdes. Pero los que cierran en zonas comerciales creo que deberían destinarse a descentralizar servicios de la administración.

¿Viviendas en el Solarón?

Cuando lo vi, dije, "madre de Dios, esto aquí no se construye en la vida". La gente lo hizo suyo. Lo que me pareció casi una barbaridad fue que tiraran la estación de FEVE, porque a ese edificio se lo podría haber dado toro uso público en vez de gastar millones en demolerlo.

Le hacen socio de honor del Club de Regatas.

Tiene poco mérito, es automático al cumplir 80 años y llevar varias décadas de socio.