Homenaje en Gijón a los maestros de la II República, claves para el "modelo social" actual: "Es necesario seguir defendiendo la educación pública"

Medio centenar de gijoneses se citaron al mediodía de este domingo a las puertas del colegio Jovellanos con motivo del homenaje a los maestros y maestras de la II República, un acto que un año más impulsó Izquierda Unida. En esta ocasión, la gran novedad fue que entre los participantes estuvo el maestro jubilado e histórico dirigente de Comisiones Obreras Agustín Moreno, quien criticó en su discurso que "la defensa de la educación pública está prácticamente desaparecida en el debate político". "Hay una especie de apagón y es necesario seguir hablando de ello porque nos jugamos no solo un modelo de educación, sino un modelo de sociedad", remarcó Moreno.

La intervención de Agustín Moreno sirvió para poner el broche a un encuentro que ya se ha convertido en una tradición en las fechas cercanas al 14 de abril. Los asistentes enarbolaron la tricolor y realizaron una ofrenda floral a la entrada del colegio Jovellanos, donde desde 2006 los maestros y maestras de la II República cuentan con una placa en su recuerdo.

El acto arrancó con la actuación musical de José Martínez Álvarez, "Ún de Grao". Después, la responsable de organización de IU en Gijón, María Antuña, fue la encargada de dar paso a los discursos del docente y coordinador de IU Mocedá en Gijón, Rodrígo Díaz, y del ya mencionado Agustín Moreno. Entre los presentes estuvieron el coordinador local de IU, Alejandro Farpón, y el edil Javier Suárez Llana.

Más de 700 docentes asturianos represaliados

Por su parte, Díaz definió a la labor de los maestros como "el mayor proyecto y el más noble de todas las reformas que se emprendieron en la Segunda República". "Debemos sentidos profundamente orgullosos. Por primera vez, la Educación y especialmente la Primaria fueron consideradas como una prioridad para sacar a la mayoría de la población del analfabetismo y para llevar al campo y a las ciudades la cultura, la literatura y el arte", señaló Díaz, que recordó que "con el inicio de la Guerra, más de 700 maestros asturianos fueron represaliados, perseguidos, torturados, encarcelados y hasta asesinados".

Antes de finalizar su intervención, Díaz invitó a los presentes a "transmitirle a vuestros hijos, nietas y sobrinos lo que hicieron aquellos hombres y mujeres anónimos".

Al igual que Moreno, el responsable de IU Mocedá en Gijón hizo hincapié en las protestas que realizaron el curso pasado los docentes en Asturias. "De esa victoria aún nos quedan múltiples frentes. No podemos abandonar nuestra denuncia de la concertada como modelo segregador ni tampoco nuestra oposición a la mercantilización de la universidad", zanjó.

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En ese sentido, Moreno lamentó que "es llamativo que después de haber vivido todas esas movilizaciones del profesorado, apenas se hable de ello en el debate político". "Izquierda Unida es una de las fuerzas más coherentes en su defensa de una red única de escuelas", culminó.