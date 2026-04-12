Obra para adecuar el entorno de la batería del cabo San Lorenzo
Una inversión que asciende a 47.000 euros
R. V.
A unos 47.000 euros (impuestos incluidos) se eleva el presupuesto para las obras de adecuación del entorno de la batería del cabo de San Lorenzo, que se ha rehabilitado dentro de un proyecto de generación de nuevos atractivos turísticos en la ciudad y que cuenta con financiación europea.
Los trabajos de adecuación suponen instalar elementos de iluminación, trabajar en la red de saneamiento, sustituir la puerta de acceso, rematar la valla que hay en el puesto de tiro y color un cartel con información sobre esta batería militar.
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