El PSOE de Gijón prepara su camino a la alcaldía sin candidato claro, el lastre de los proyectos incumplidos y la polémica por una denuncia de acoso sexual

Recuperar la Alcaldía de Gijón en 2027 es el objetivo declarado del PSOE, aún sin saber cómo ni quién liderará la candidatura. Esa futura cabeza de lista, previsiblemente, tendrá que afrontar el reto con lastres como la división interna, los incumplimientos o demoras en compromisos de administraciones socialistas, el auge de la derecha a nivel nacional, escándalos judiciales que afectan al partido en otras esferas y, como guinda, la suspensión de militancia de un miembro de la ejecutiva local por una denuncia interna por un supuesto caso de acoso. "Somos realistas y todo el mundo es consciente de que es difícil; no va a ser un paseo como en 2019, cuando el PSOE estaba en alza en España", reflexiona un socialista con peso entre uno de los sectores de la militancia que respalda a la ejecutiva local que lidera Monchu García.

La falta aún de definición respecto a quién estará al frente de la lista electoral suscita reflexiones divergentes según a quién se le pregunte en la Casa del Pueblo de la calle La Argandona. Desde que no hay un liderazgo muy claro –o quienes lo tienen no están dispuestos a dar el paso– hasta quien cree que el candidato o candidata oficioso –ni la ejecutiva local ni la FSA pueden formalmente respaldar a ningún candidato– ya está claro aunque no se lance su nombre hasta que se abra el proceso de primarias. La previsión es resolver la duda tras el verano.

Algo en lo que hay coincidencia es en que la decisión la tomarán los afiliados en primarias. Al menos se cuenta con un previsible candidato que no esté respaldado por la ejecutiva local, y no precisamente un miembro del sector crítico, sino que se trata de un integrante de la propia ejecutiva que lidera Monchu García: el concejal José Ramón Tuero. En círculos del PSOE ya ha mostrado su disposición a dar el paso y el pasado martes, después de que LA NUEVA ESPAÑA desvelara que la FSA había encargado una encuesta demoscópica para conocer el grado de aceptación entre la ciudadanía de cinco potenciales candidatos, entre los que no está Tuero, el edil divulgó a través de las redes sociales un mensaje meridianamente claro. "Todas y todos votaremos", señaló el concejal, acompañando el texto con una imagen de gente y un Peugeot como el que usó Pedro Sánchez para recorrer España y ganar las primarias en contra del aparato del partido. Tuero ya perdió unas primarias en 2018 frente a Ana González.

"Votaremos todos y todas", señaló el edil Tuero

Con el sistema de primarias del PSOE, cualquier afiliado se puede presentar. No está claro que vaya a haber un candidato del sector crítico. Los díscolos están muy mermados en efectivos después de que buena parte de los que apoyaron a Ana Puerto en las últimas primarias, las que perdieron frente a Luis Manuel Flórez, "Floro", comenzaran a colaborar con la ejecutiva local, en la que se integraron afines al SOMA. Aunque menos, los integrantes del sector crítico, se mantienen muy activos dentro de la agrupación. Han insistido, por ejemplo, en reclamar la celebración de una asamblea extraordinaria ante la suspensión cautelar de militancia y el despido como asesor del grupo municipal de Iván Álvarez Raja por una acusación de un supuesto acoso sexual. Una petición que en el entorno del sector mayoritario se atribuye a un mero intento de desgaste de la ejecutiva local. La posibilidad de integración de ambos grupos de cara a las próximas municipales parece, a día de hoy, inviable.

La acusación contra Raja puede convertirse en una bomba de relojería o al menos en un factor de desgaste del partido si tarda en aclararse, algo que desde Gijón se espera que se acelere, sea cual sea el resultado del expediente que tramita el Órgano contra el Acoso. De momento, Raja, que ha declarado tener "la conciencia muy tranquila" ha recurrido su despido como asesor del grupo municipal socialista.

La posibilidad de integración del sector mayoritario y del crítico es, a día de hoy, inviable

Mientras se dilucida este asunto, para conocer su alcance, en los tribunales ya se están juzgando supuestos casos de corrupción en el Ministerio de Transportes, el mismo ministerio que dio marcha atrás en el vial de Jove –un proyecto que se licitó semanas antes de las elecciones de 2023– y cuyo actual titular, Óscar Puente, se ha convertido en la diana habitual de los dardos tanto del PSOE local como del Gobierno autonómico por los incumplimientos con Gijón. A ese lastre de planes fallidos se suman los retrasos en la obra del Hospital de Cabueñes, el principal proyecto para la ciudad de la consejería que lidera Concepción Saavedra, una de las cinco personas sobre las que se está pidiendo valoración en la encuesta encargada por la FSA. Un elenco, con algún nombre incómodo para la dirección local, que incluye a la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno; secretario de salud y bienestar social en la ejecutiva, Manuel Vallina-Victorero, y el propio Monchu García.

Lara Martínez, por su parte, fue uno de los cuatro ediles socialistas que renunciaron a su acta de concejal en este mandato, junto a Juan José Alonso Ordiales, que se incorporó a su puesto en el área sanitaria V; el candidato en las últimas municipales, Luis Manuel Flórez, "Floro", y Natalia González, ambos alegando motivos personales.

Esta es la situación en la que el PSOE gijonés tendrá que afrontar la próxima contienda electoral. Aunque sigue habiendo aún militantes que consideran que se debería de abrir la puerta a buscar a alguna persona que aunque no tenga carné, "transmita" y sea buen gestor. Eso sí, sin caer en lo que consideran que fue un error con la elección de Floro. Son muchos los socialistas que resaltan que en las primarias habrá algo más en juego que la cabeza de cartel de las próximas municipales. Quien las gane tendrá algo que decir en la confección de la candidatura y el programa electoral a sabiendas del lastre de proyectos fallidos.