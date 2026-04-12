Los socialistas de Gijón conmemoran el 14 de abril con visita a El Sucu y charla en el Museo del Ferrocarril
La encargada de moderar el coloquio será la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso
El PSOE de Gijón conmemorará la proclamación de la II República este martes, 14 de abril, con su tradicional acto en El Sucu y una charla en el Museo del Ferrocarril. En ambos actos reivindicará los principios de libertad, igualdad y fraternidad.
La primera cita tendrá lugar a las 12.00 horas en El Sucu, frente a las tumbas de Teresa Olay y Eduardo Varela, donde tendrá lugar el primero de los actos de conmemoración de la jornada. Por la tarde, a las 18.30 horas, el Museo del Ferrocarril acogerá la charla "Memoria, República y posverdad". En la conferencia participarán la escritora e historiadora Pilar Sánchez Vicente, el fotoperiodista Eloy Alonso y el escritor y profesor de Lingüística en la Universidad de Oviedo Enrique del Teso Martín.
La encargada de moderar la charla será la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso. El secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE en Gijón, Víctor Valdés, subraya la importancia de estos actos en una época en la que "asistimos a un ataque coordinado para vaciar de contenido los principios que sostienen nuestra democracia".
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