Los socialistas de Gijón conmemoran el 14 de abril con visita a El Sucu y charla en el Museo del Ferrocarril

El PSOE de Gijón conmemorará la proclamación de la II República este martes, 14 de abril, con su tradicional acto en El Sucu y una charla en el Museo del Ferrocarril. En ambos actos reivindicará los principios de libertad, igualdad y fraternidad.

La primera cita tendrá lugar a las 12.00 horas en El Sucu, frente a las tumbas de Teresa Olay y Eduardo Varela, donde tendrá lugar el primero de los actos de conmemoración de la jornada. Por la tarde, a las 18.30 horas, el Museo del Ferrocarril acogerá la charla "Memoria, República y posverdad". En la conferencia participarán la escritora e historiadora Pilar Sánchez Vicente, el fotoperiodista Eloy Alonso y el escritor y profesor de Lingüística en la Universidad de Oviedo Enrique del Teso Martín.

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La encargada de moderar la charla será la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso. El secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE en Gijón, Víctor Valdés, subraya la importancia de estos actos en una época en la que "asistimos a un ataque coordinado para vaciar de contenido los principios que sostienen nuestra democracia".