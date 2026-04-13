La ampliación del Parque Científico en La Pecuaria se estrena como la nueva gran "puerta al progreso de Gijón"

"Una puerta al progreso de Gijón". Así definió esta mañana Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, el papel que jugará la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en los terrenos de La Pecuaria, cuya urbanización, ya finalizada en su primera fase, se acaba de inaugurar con un acto institucional ante autoridades y vecinos. Destacó la Regidora que la puesta en marcha de este "proyecto fundamental para el futuro económico y social" de la ciudad fue una de las cuestiones que se blindaron con el vigente Plan General de Ordenación (PGO) y que el inicio de obras evitó su retraso tras un cambio de fases aprobado al inicio de mandato, que permitió excluir una finca que aún no era municipal.

El Ayuntamiento cuenta estar "en conversaciones" con una decena de empresas que han manifestado su interés en La Pecuaria. Ángela Pumariega, vicealcadesa, señala que se trata de contactos "iniciales", pero que se estima que el fin de la obra de urbanización y el anunciado proyecto de la Universidad Europea puedan servir a partir de ahora como "reclamo" para nuevos interesados.

La inauguración institucional tuvo lugar en esta explanada recién urbanizada y sirvió, además de para cortar la cinta protocolaria, para desvelar una placa conmemorativa. Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo, aseguró que la ampliación será "protagonista" del futuro económico de la ciudad y, a su juicio, ha salido adelante gracias a la "firmeza jurídica" del ya citado PGO. Señaló también que la gestión del cambio de fincas a inicio del mandato evitó posibles retrasos y que se tramitó "en tiempo récord".

La inauguración de la Pecuaria, en imágenes / Marcos León

Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras, apuntó que esta inauguración es "un hito más, otra infografía que se vuelve realidad", y defendió el trabajo también el trabajo de sus técnicos. Recordó, además, que la ampliación del Parque Científico apuesta por un modelo urbanístico más blando que el actual parque, generando zonas de estancia y, en este caso, 12.700 metros cuadrados de zonas verdes. También incorpora sistemas de drenaje y riego sostenibles y el plan contó con un proyecto de conservación patrimonial que permitió "salvar" varias murias antiguas y árboles de gran porte. Se han plantado otros 97 ejemplares y 2.465 unidades de arbustos y plantas.

Un proyecto a largo plazo

Moriyón señaló también que además de esa puerta al progreso la obra de La Pecuaria puede verse como una "ventana" a tres otros aspectos. Por un lado, a lo que ella denominó como "la utilidad política entendida como servicio público", y que a su juicio se concretó con la apuesta del bipartito y del edil no adscrito a la hora de dotar de presupuesto al proyecto. "Gijón tiene un ayuntamiento que funciona", aseguró. El segundo aspecto a destacar para la Regidora es que "Gijón rompe con la lacra política del cortoplacismo", porque esta obra "está pensada también para el presente, pero sobre todo para el liderazgo de las próximas décadas". Por último, afirmó que esta primera fase de urbanización apuesta por un "modelo de ciudad" que se centra "en las oportunidades" y que vincula el crecimiento económico al "bienestar social". "Esta obra se suma a la lista de hechos; es para sentirse orgullosos", recalcó.

La Alcaldesa señaló también que, si todo va bien, "en los próximos meses" se verán "máquinas trabajando de nuevo en La Pecuaria" por el desembarco de una Universidad Europea que, se espera, está a punto de recibir el visto bueno del Principado para crear un campus en Gijón. Pumariega añadió después que la llegada de esta universidad privada se espera que pueda servir para "generar sinergias" en el entorno. Detalló que por ahora no se contempla que Gijón Impulsa tenga un edificio propio en este tramo ampliado, porque ya lo tiene en el parque original, y también porque su equipo proyecta un nuevo inmueble para el otro polo económico en desarrollo: Naval Azul.