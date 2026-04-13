Andrés Alonso, nuevo líder vecinal en Castiello: "Nunca se pensó que las cámaras fueran la solución, pero han ayudado"

Andrés Alonso Quintanilla (Madrid, 1954) es el nuevo presidente de la asociación vecinal de Castiello. Releva a José María Rubiera, como quedó ayer ratificado en una asamblea extraordinaria. El ingeniero reivindica el tirón de la parroquia. "Está viniendo mucha gente de la zona urbana de Gijón y de fuera de Asturias", afirma.

De vicepresidente a presidente.

De vicepresidente llevaba ya varios años y he estado muy unido a la asociación desde 1990. Pasé por distintos cargos en las etapas de Ovidio Río y José María Rubiera.

¿Cómo lo afronta?

Ahora tendré más responsabilidades en el análisis de las situaciones para luego tomar las decisiones y las iniciativas con la junta directiva.

¿De qué le puede servir ese bagaje?

Al ser un camino conocido no existirá una ruptura como puede ocurrir cuando alguien aparece en estas de nuevas. José María ha tratado de hacer un relevo constructivo.

¿En qué punto se encuentra la entidad?

Es una asociación bastante viva. Por ley natural hay socios que van dejando de serlo y los hay muy mayores. Lo bueno es que a la parroquia está llegando población nueva. Hoy (por ayer), por ejemplo, se han hecho socias dos personas. Además, los cursos de yoga y pilates son un éxito.

¿Y Castiello de Bernueces?

Desde hace unos años para acá hay mucha venta de parcelas y la construcción de viviendas es intensa. Están viniendo muchos residentes de la zona urbana de Gijón y de fuera de Asturias. Lo que queremos es captarlos en el sentido de que sepan que hay una asociación que les puede ayudar a integrarse.

El fallecido Ovidio Río participó en la fundación de la asociación vecinal. ¿Qué se logró durante su largo mandato?

Las primeras luchas fueron para que llegara agua potable. Ovidio consiguió mucha pavimentación de caminos, el alumbrado público, el dar nombre a las calles... Antes localizar a una determinada persona era difícil, como en temas sanitarios o de emergencias.

¿Cómo están ahora?

A nivel de infraestructuras bien. En cuanto al saneamiento, tenemos en todas las vías salvo en un camino. Ahora nos centraremos en aspectos concretos, como evitar riesgos de accidentes de tráfico. Queremos hablar con el Ayuntamiento a ver si se pueden quitar algunos puntos negros. También esperamos que estén operativos este año los microbuses para la zona rural. El sistema de recogida de basura está funcionando y el de contenedores de poda también. Además, hay que mantener las fincas limpias para que los jabalíes estén alejados de las casas.

En Castiello un tema recurrente es la seguridad.

Es uno de los retos más importantes y se está manteniendo porque Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil están trabajando coordinadamente. El éxito de la tranquilidad ciudadana está en esa colaboración y en que los vecinos informen de lo que sucede, de si hay comportamientos raros...

Hace años la parroquia sufrió una gran oleada de robos en viviendas.

Fue muy traumática para los vecinos, creó un desasosiego enorme. Era un punto de no retorno y había que hacer algo efectivo.

Y llegaron, no sin dificultades, las cámaras de videovigilancia.

Nunca se pensó que fuesen la solución al problema, pero podían ayudar y es lo que han hecho.

¿Cree que la zona rural de Gijón está mejor atendida de un tiempo a esta parte?

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En la Federación "Les Caseríes" hay mucha unión y eso da fuerza para que las administraciones cuenten con nosotros. En el Ayuntamiento están dispuestos a escucharnos y hay muy buena comunicación.