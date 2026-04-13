La Armada despliega este miércoles en Gijón su principal ejercicio de seguridad marítima

Gijón va a ser el escenario, el miércoles, de un ejercicio de seguridad marítima de la Armada en Gijón. Será en el contexto de los ejercicios denominados "MARSEC-26", que la Armada desarrolla anualmente en todo el territorio nacional. Se trata, de hecho, del principal ejercicio nacional en el ámbito de la seguridad marítima, "clave para el adiestramiento conjunto y la mejora de la capacidad de respuesta ante los desafíos actuales en el entorno marítimo", según explican desde el instuto armado. También es un proyecto que permite mejorar y fomentar la colaboración y el conocimiento mutuo entre las distintas instituciones, organismos y agencias implicadas en la Acción del Estado en la Mar.

En este caso, el ejercicio Marsec que se desarrolla en Asturias se va a llevar a cabo en aguas frente al Cabo de Peñas, y en el Puerto de El Musel, un escenario simulado de seguridad marítima en el que también estarán involucrados el Cuerpo Nacional de Policía, Salvamento Marítimo, la Capitanía Marítima de Gijón, la Autoridad Portuaria de Gijón, y los bomberos del Ayuntamiento de Gijón.

El control y seguimiento del ejercicio se llevará a cabo desde el Centro de Coordinación de la Policía Portuaria de Gijón.

Lo que se ha organizado por parte de la Armada es una diversidad de operaciones de seguridad marítima, con una amplia variedad de situaciones, "lo que permitie a los participantes afrontar un espectro diverso de escenarios operativos", explican.

Como organismos participantes estarán los siguientes:

Fuerza de Acción Marítima (FAM) de la Armada, que desempeña un papel clave en el control y la seguridad de los espacios marítimos a lo largo de la costa española. Su liderazgo en el ejercicio MARSEC-26 y en operaciones cotidianas abarca tareas tan variadas como la vigilancia de pesca, la lucha contra la contaminación marina, la búsqueda y el salvamento, así como la cooperación en tareas de protección civil y la realización de investigaciones científicas.

Comandancia Naval de Gijón: La Comandancia Naval de Gijón está encuadrada en la Fuerza de Acción Marítima. Además de cometidos de carácter operativo, logístico o de representación institucional, su misión prioritaria es ser el referente de la Armada para todos los actores de la comunidad marítima con sede en el Principado de Asturias.

Buque multipropósito A-61 “Carnota”: Con una dotación de 37 personas, es el primero de una serie de buques construidos en 2014 por el astillero Zamakona Yard en Pasajes (Guipúzcoa) para la empresa noruega Atlantic Offshore para dar servicios especiales a plataformas petrolíferas. En el 2023 fue adquirido por la Armada y dado de alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada el 29 de noviembre de 2023. Presta servicio en la Armada y es es una plataforma muy versátil, con un número elevado de capacidades y gran autonomía logística, lo cual le permite cumplir con diferentes misiones tales como: remolque, tareas logísticas de variada índole, colaboraciones como buque de apoyo en maniobras y ejercicios navales con otras unidades, así como realizar presencia naval y vigilancia marítima en aguas de soberanía nacional.

Unidad de Buceo de Ferrol: Con base en la Estación Naval de la Graña, su misión es contribuir a la Acción del Estado en la Mar mediante la protección de los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional desde el Río Miño hasta el Bidasoa. Cuenta con personal altamente especializado en el ámbito de la intervención subacuática y está capacitada para llevar a cabo una amplia variedad de misiones. Especialmente, la Unidad se centra en el mantenimiento a flote de los buques de la Armada, la desactivación submarina de explosivos y tareas de búsqueda y rescate en ámbito terrestre, marítimo y fluvial.

Cuerpo Nacional de Policía Grupo Especial de Operaciones (GEO). Tiene la misión de intervenir en situaciones cuya ejecución requiera una especial cualificación, particularmente de carácter terrorista, y aquellas otras que entrañen grave riesgo para la vida y bienes de las personas, ejerciendo la coordinación operativa de las distintas bases. Es responsable de la formación, selección y actualización del personal, así como de la asignación de los recursos materiales propios. Además, lleva a cabo la coordinación técnica y formativa de los grupos operativos especiales de seguridad. La sede del Grupo Especial de Operaciones radica en la localidad de Guadalajara.

Unidades de Intervención Policial (UIP). Las Unidades de Intervención son órganos móviles de seguridad pública con la misión de actuar en todo el territorio nacional, principalmente en los supuestos de prevención y de peligro inminente o de grave alteración de la seguridad ciudadana Dependencia orgánica de la Jefatura de Unidades de Intervención Policial. Le corresponde la prevención, mantenimiento y restablecimiento del orden público. Coordina, supervisa y controla las Unidades de Intervención Policial, sin perjuicio de la dependencia funcional de las mismas de la respectiva Jefatura Superior de Policía, Comisaría Provincial o Comisaría Local donde tengan su sede o se hallen asignadas.

Unidades de Prevención y Reacción. Las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), se crean mediante la Resolución de la Dirección General de la Policía, de 5 de noviembre de 2013 por la que se regulan las funciones, estructura y organización de las Unidades de Prevención y Reacción. Las Unidades de Prevención y Reacción, dotadas de una estructura prefijada y medios suficientes para acometer con solvencia las funciones específicas que les son propias, se conciben como Unidades destinadas a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana. Unidades de Guías Caninos.

Las Unidades de Guías Caninos forman parte de la Jefatura de Unidades Especiales de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Se encarga de la dirección técnica de los servicios en los que participen unidades caninas, así como de la asesoría en los procesos de selección, adiestramiento y cuidado de perros: detección de explosivos, detección de drogas, defensa y ataque, rescate y salvamento, detección de acelerantes del fuego, búsqueda y localización de restos humanos, detección de billetes de curso legal, localización de personas ocultas, búsqueda y localización de armas de fuego. TEDAX -NRBQ

Unidad Operativa adscrita a la Comisaría General de Información. Interviene y actúa ante la presencia y detección de supuestos artefactos explosivos e incendiarios y todo tipo de agentes NRBQ, así como la recogida, transporte, análisis e investigación de los mecanismos, elementos y restos de dichos artefactos y de las sustancias o agente Área de Medios Aéreos. Se encarga de la explotación integral de los medios aéreos, tripulados (aviones y helicópteros) y no tripulados (UAS). Igualmente, coordina, supervisa y controla las bases territoriales. Además, es responsable de la formación y capacitación técnica específica del personal tanto a nivel central como territorial, gracias a que cuenta con su propia escuela de pilotos de helicóptero y operadores de UAS, así como con su Centro de Mantenimiento de Aeronaves, certificados ante las Agencias, Estatal y Europea, de Seguridad Aérea.

Área de seguridad y protección aérea. Es la responsable de gestionar y coordinar la actuación de la Policía Nacional en el ámbito de la seguridad en los entornos aeroportuarios, la protección de la seguridad ciudadana ante las amenazas desarrolladas por medios aéreos y la representación de la Policía Nacional en los organismos de gestión competentes en el sector de protección. Igualmente, actúa como enlace con las autoridades y agentes aeronáuticos, dirigiendo la competencia como policía de aviación civil. Coordinando, además la actuación de los equipos territoriales de seguridad y protección aérea.

Jefatura Superior de Policía de Asturias. Las Jefaturas Superiores de Policía son órganos de mando, gestión, coordinación e inspección de los distintos servicios dependientes de la Dirección General de la Policía existentes en el ámbito territorial de actuación de la Policía Nacional.

Comisaría Local de Policía Nacional de Gijón. Desarrolla las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Policía Nacional en su demarcación territorial. La demarcación de su ámbito territorial de actuación comprenderá las poblaciones que se mencionan en su denominación y, en su caso, aquellas que expresamente se indique.

Las Comisarías Locales contarán con las unidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Autoridad Portuaria de Gijón. Administración que gestiona el Puerto de Gijón con el objetivo de garantizar la máxima seguridad, sostenibilidad y eficiencia operativa. Su participación se despliega con la participación de los departamentos técnicos operativos y del servicio de Policía Portuaria.

Servicios Técnico -Náuticos del Puerto de Gijón. Son los servicios necesarios para realizar cualquier operación asociada al tráfico marítimo del puerto. Compuestos por los servicios de practicaje, remolque y amarre.