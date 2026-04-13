Asaltan con cuchillo y bisturí a un hombre en Gijón para robarle comida, móvil y medicinas
Los implicados, de 24 y 26 años, ambos marroquíes, huyeron corriendo tras atacar con violencia a un compatriota en la calle Orán
Los dos detenidos fueron apresados por la Policía Nacional tras huir a la carrera por la pasarela del Polígono
Una nueva investigación en marcha en la comisaría de El Natahoyo por un robo con violencia en Gijón, esta vez entre los barrios de Perchera y el Polígono que tuvo como protagonistas a dos jóvenes de origen marroquí, de 24 y 26 años, que han acabado detenidos por la Policía Nacional como autores de un delito de robo con violencia y otro de amenazas después de asaltar a un compatriota, con armas blancas, para robarle.
El incidente ocurrió sobre las nueve y media de la noche del pasado domingo en la calle Orán, que discurre por el centro de salud del barrio de Perchera y el parque de Cecilio Blanco. Estos dos individuos portaban un cuchillo de grandes dimensiones y un bisturí con el que asaltaron a otro hombre, también marroquí, para robarle.
Bajo amenazas le robaron el teléfono móvil que portaba, de altagama, comida y medicación además de otras pertenencias que portaba la víctima. Después de lograr el botín emprendieron su huida a la carrera escapando por la pasarela del Polígono.
Un testigo ofreció datos clave para identificar a los autores
Un testigo de lo ocurrido pudo alertar a la Policía Nacional y ofrecer una descripción detallada de los autores del asalto en plena calle a los investigadores. Los agentes que de inmediato se desplazaron a la zona de los hechos realizaron batidas por los alrededores con el objetivo de localizar a los sospechosos.
Los policías lograron localizar a los dos implicados en el robo a escasos metros de la zona, en el entorno de la Escuela Oficial de Idiomas. Los dos fueron detenidos por los graves delitos y trasladados a dependencias policiales a la espera de que se les tome declaración y pasen a disposición judicial.
Los agentes también realizaron labores de búsqueda para localizar las armas que, según las primeras informaciones, habían empleado en el asalto a su compatriota. En efecto, los policías localizaron un cuchillo de cocina de entre 25 y 30 centímetros, de acero, y también el bisturí.
Un año con casi todos los delitos al alza en la ciudad
Gijón cerró el pasado año 2025 con un repunte de la delincuencia, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Los robos con violencia, en concreto, con 185 episodios el pasado año, crecieron un 54,2 por ciento, siguiendo la tónica general de casi todos los delitos en la ciudad.
De hecho, la tasa de criminalidad superó por primera vez las diez mil infracciones penales (10.612, un 8% más), con especial atención a los robos con fuerza establecimientos y otras instalaciones (un 29,5 % más que en 2025) y los robos con fuerza en domicilios (un 63,7%).
Investigación en curso
- Implicados. Dos jóvenes nacidos en 2000 y 2002, ambos marroquíes.
- Víctima. También de origen marroquí. A pesar de asalto resultó ileso.
- Hechos. Asaltaron a su víctima en la calle Orán y le amenazaron con un cuchillo de grandes dimensiones y un bisturí, armas incautadas luego por los agentes.
- El robo. Los delincuentes se llevaron el móvil, comida y medicamentos de su víctima.
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