El balance de la lucha contra las carreras ilegales en Asturias: 139 denuncias desde el inicio de 2025... y se sigue investigando el atropello múltiple del polígono gijonés de Somonte

Coto a las carreras ilegales. El Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias ha intensificado en el último año la vigilancia sobre las llamadas "quedadas automovilísticas", concentraciones de vehículos que en algunos casos derivan en conducciones temerarias, competiciones ilegales o exhibiciones peligrosas en la vía pública. Durante el año 2025 y en los primeros meses de 2026 se realizaron 39 dispositivos específicos de vigilancia y control que se han traducido en seis detenciones y 139 denuncias. En investigación continúa, por ejemplo, el atropello múltiple que tuvo lugar en enero en el polígono de Somonte de Gijón. Un joven de 19 años fue detenido entonces —aunque posteriormente quedó en libertad con cargos— tras arrollar y herir a nueve personas en una de estas quedadas.

Dicho incidente ocurrió en la parroquia de Cenero, en el barrio de Sotiello. El novel conductor perdió el control de su coche al salir de una glorieta y se llevó por delante a un grupo de jóvenes espectadores que en los márgenes de una acera. Según pudo saber LA NUEVA ESPAÑA, la versión de lo sucedido es que el joven estaba presenciando la carrera, pero no participando en ella, y que al marchar de la zona quiso "hacer ruido" con el motor, para chulear, y perdió el control del vehículo en su parte trasera. Fue arrestado como autor de un delito de conducción temeraria y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave.

Las carreras ilegales sobresalen como una de las principales preocupaciones que albergan los vecinos de la zona rural de la ciudad. Las peticiones para atajarlas son diversas, entre ellas la imposición de duras sanciones a los participantes y una mayor vigilancia en los puntos más conflictivos. La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) o el entorno de Somió y La Providencia son algunos de estos lugares problemáticos. Respecto al accidente en el polígono de Somonte, la Guardia Civil "trabaja para esclarecer la dinámica del accidente y las posibles causas".

Las actuaciones de la Guardia Civil en la región en esta lucha se desarrollaron principalmente en zonas próximas a núcleos urbanos, grandes superficies comerciales y polígonos industriales, especialmente en áreas cercanas a Oviedo y Gijón. Los operativos "combinan presencia preventiva de patrullas, controles de velocidad, pruebas de alcohol y drogas a los conductores, así como inspecciones técnicas de los vehículos", apuntan desde la Guardia Civil. En algunos casos también se han utilizado drones para labores de vigilancia y obtención de pruebas. Además, la Guardia Civil mantiene contacto habitual con asociaciones vecinales y coordina actuaciones con Policías Locales "con el objetivo de detectar y prevenir este tipo de concentraciones antes de que se produzcan situaciones de riesgo".

Más datos. Estos dispositivos han desembocado en seis personas detenidas o investigadas por delitos relacionados con la seguridad vial, sobre todo conducción temeraria. En varios casos se añadieron asimismo delitos de lesiones por imprudencia grave y alcoholemia positiva. En el ámbito administrativo, los guardias civiles formularon 139 denuncias, destacando 19 por ITV caducada, 16 por conducción temeraria y 11 por deficiencias técnicas en los vehículos.

Durante las intervenciones realizadas "se detectaron conductas como derrapes, trompos y otras maniobras de exhibición, prácticas que pueden constituir conducción temeraria al generar un riesgo evidente para los propios participantes y para terceros", explican desde la Guardia Civil, que destaca la importancia de la colaboración ciudadana para combatir estas prácticas. En los controles realizados también hubo la presencia de alcohol o drogas en algunos conductores, lo que representa alrededor del 11 % de las denuncias formuladas durante estos dispositivos.