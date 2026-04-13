El colegio gijonés de Nuevo Roces abre este martes su proceso de admisión: estos son los plazos y el lugar para solicitar plaza

Coincidiendo con la apertura del proceso de admisión en los centros de la red del Principado, mañana martes también comenzará la preinscripción para el colegio público de Nuevo Roces, en obras todavía con la vista puesta en el curso 2026-2027, en el que arrancará su actividad. La Consejería de Educación ha designado el colegio Nicanor Piñole, en Contrueces, como lugar para la tramitación de las solicitudes. Aunque no era la previsión inicial, la preinscripción se hará para todos los cursos con la intención de establecer un diagnóstico de la demanda real por parte de las familias.

Con este plan se busca, por tanto, saber el número de niños que solicitan plaza para estudiar, con esa base, la necesidad de que el colegio comience con todos los cursos, incluidos cuarto y sexto de Primaria. Los vecinos del barrio reivindicaron en varias ocasiones que el centro abriese al completo. La idea, en un principio, pasaba por empezar con primero de Infantil y primero de Primaria. Después, desde el Principado incrementaron la oferta al segundo ciclo de Infantil completo, el primer ciclo de Primaria y los cursos 3º y 5º. Lo hizo "atendiendo a criterios pedagógicos". Las familias interesadas podrán registrar la plaza para el colegio de Nuevo Roces en la secretaría del Nicanor Piñole hasta el 24 de abril, de 9.30 a 11.30 horas.

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La publicación de la lista provisional de admisiones y exclusiones en cada centro está programada para el 6 de mayo, mientras que el periodo de alegaciones abarcará del 7 al 11 del mismo mes. Las listas definitivas se darán a conocer el 28 de mayo. Por otro lado, la conclusión de los trabajos de construcción del colegio de Nuevo Roces –que arrancaron en octubre de 2023– estaba pautada para el pasado mes de febrero —tras una primera prórroga de cinco meses—, si bien una ampliación de plazo solicitada por la constructora Citanias marca que el final de las labores llegará, como máximo, a finales de mayo.