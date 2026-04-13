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Del "Elogio" como símbolo al homenaje a Arturo Fernández: las esculturas de Gijón llegan al Pleno

Podemos denuncia la "dejadez" municipal con el patrimonio escultórico urbano y pide nuevas piezas y conservar mejor las que ya hay

Un vista del &quot;Elogio del Horizonte&quot;, en el Cerro de Santa Catalina.

Un vista del "Elogio del Horizonte", en el Cerro de Santa Catalina. / Juan Plaza

R. Valle

Olaya Suárez percibe "dejadez" en el trato que el Ayuntamiento de Gijón le da a las esculturas que hay en los espacios públicos y que son elemento distintivo del paisaje urbano de la ciudad. Incluso símbolo como ocurre con el "Elogio del Horizonte" de Chillida. Por eso la portavoz de Podemos va a defender en el Pleno de la próxima semana una proposición para la protección y el impulso de la escultura urbana en Gijón. ¿Objetivo? “Volver a poner en valor el papel de la escultura pública en nuestro paisaje urbano”, explica Olaya Suárez que plantea en su iniciativa, por un lado, que se "desarrolle una política continuada para la puesta en valor del arte escultórico urbano de Xixón" y, por otro, que se apueste por "incorporar nuevas obras de arte en el espacio público".

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Esa "dejadez" que percibe la edil de la formación morada se refleja, en su opinión, "en la ausencia de figuras oficiales de protección -ninguna escultura está incluida en el Catálogo Urbanístico de Xixón- y en la falta de programas o acciones divulgativas, pero también en el paulatino abandono de la inversión en la propia creación escultórica".

Pero es que, además, dice Olaya Suárez “apenas se han erigido esculturas en Xixón en los últimos 25 años” y las propuestas que se han planteado en los últimos tiempos tienen más que ver con "un modelo centrado en erigir bustos y estatuas de homenajes realistas a personajes conocidos, que sin duda pueden ser importantes y merecidos, pero no pueden sustituir a la creación artística libre”. Para la concejala gijonesa “es preocupante que hace tres décadas la conversación y la inversión pública las protagonizase una gran obra de Chillida y ahora sea una estatua de Arturo Fernández" . Y aboga Suárez por “defender el valor artístico, cultural y patrimonial de nuestra escultura pública, que es de todos y todas nosotras y es parte de lo que hace que Xixón sea Xixón”.

Olaya Suárez, portavoz de Podemos.

Olaya Suárez, portavoz de Podemos. / EP

En la exposición de motivos de su iniciativa, reconoce Olaya Suárez que en los años 2024 y 2025 se llevó a cabo un plan de restauración que alcanzó a seis esculturas, y que tendrá su seguimiento en los próximos meses. Pero también se evidencia que la mayor parte de las obras que ahora se pueden disfrutar en las calles y plazas de la ciudad son resultado de una notable actividad en esa línea que tuvo lugar en los años noventa del siglo pasado.

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"No solo hay que redoblar la apuesta por el arte escultórico como elemento patrimonial, estético o identitario de la ciudad, sino también hacerlo prestando una atención renovada al papel que la ciudadanía puede jugar en su desarrollo", plantea, además, Olaya Suárez en su iniciativa.

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