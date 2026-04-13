La falta de un plan de gestión por parte del Ayuntamiento impide abrir el aparcamiento de la avenida de Portugal, dice el PSOE

De «urgente e imprescindible» calificó el edil socialista Tino Vaquero la obligación del Ayuntamiento de Gijón de presentar al Principado por escrito un plan de usos y gestión del parking de la avenida de Portugal para que pueda abrirse al público. El aparcamiento, cuya obra acabará este mes, lo ha construido la consejería de Movilidad a partir de financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Una vez rematada su construcción, el equipamiento se cederá al Ayuntamiento pero para completar esa operación de cesión Gijón debe presentar antes un plan de usos, al que el Principado debe dar su aprobación en cuanto suponga cumplir con las condiciones para las que Europa le concedió la subvención. El aparcamiento, que tiene la condición de disuasorio, tiene 486 plazas repartidas en dos plantas y ha supuesto una inversión de 4,5 millones.

“Debe poder garantizar la rotación efectiva de los vehículos, la conexión con el transporte público para poder disponer de una intermodalidad efectiva y debe llevar a cabo las medidas de información y gestión necesarias para integrar la infraestructura en la movilidad urbana de la ciudad”, explica Vaquero sobre las condiciones que debe cumplir el plan a diseñar por el Ayuntamiento para garantizar la apertura de la instalación.

El concejal socialista Tino Vaquero. / Lne

Unas condiciones que el edil socialista no ve garantizadas en lo anunciado en los últimos tiempos por el edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia. Sobre todo en lo que tiene que ver con la rotación a la que, critica el socialista, «parece que se va a dar cumplimiento mediante limpiezas mensuales, por zonas y previo aviso. Entender que esto es rotación supone interpretar la ley en la forma que habitualmente lo hace (por Barcia), siguiendo su letra para obtener un resultado contrario a la misma”.

Una aparcamiento disuasorio y gratuito

Barcia también anunció que se modificará la línea 18 del servicio de Emtusa para que pase por la zona. Y en cuanto a la política tarifaria la opción del Ayuntamiento es que este aparcamiento sea gratuito. Algo que no genera ningún problema ni con el Principado ni con las condiciones de la subvención. En todo caso, y además de la urgencia de su presencia, el PSOE reivindica que el plan incluya un mecanismo que garantice una rotación habitual de los vehículos pero también exige planes de limpieza y seguridad para «evitar que se convierta en un lugar peligroso, especialmente en horario nocturno».

“Esto no puede convertirse en una suerte de depósito en el que los ciudadanos aparcan sin horarios, sin limitaciones y sin ninguna condición más allá de esa necesidad de sacar el coche alguna vez para hacer la limpieza de la instalación» , sentenció Vaquero que urge al gobierno de Carmen Moriyón a cumplir con su parte en esa actuación presentado ese plan de gestión para evitar retrasos en la apertura del aparcamiento. «La pelota está en el tejado del Ayuntamiento, que debe actuar con rapidez», urgió el edil socialista.