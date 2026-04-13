La fecha de inicio de la obra de la Residencia Mixta de Gijón todavía es una incógnita: la modificación del proyecto ya está redactada
El nuevo modelo de ventanas ya ha sido aprobado por la comisión del Catálogo Urbanístico y resta la aprobación de la UTE para desbloquear el comienzo de las tareas
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, liderada por Marta del Arco, ya ha culminado la fase de redacción de un modificado para la obra de la Residencia Mixta de Gijón. Concretamente, esos cambios tuvieron que llevarse a cabo por el modelo de ventanas, que fue la causa de un nuevo retraso en un proyecto que se formalizó en mayo de 2025 y que tiene como finalidad rehabilitar y mejorar la envolvente técnica del mayor geriátrico público de Asturias para corregir daños, filtraciones y humedades.
Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar confirmaron ayer que esa modificación que surgió a comienzos de febrero ya ha sido redactada y enviada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Obras Generales del Norte, Esfer Construcciones y Proyectos y Telegrado. Estas fueron las firmas a las que se adjudicó la reforma de la fachada, que está valorada en 8,3 millones y que será compatible con la presencia de los residentes porque los trabajos se realizarán en el exterior del equipamiento. Las tareas, una vez que arranquen, se prevé que se extiendan durante dos años. Si bien, desde la Consejería no han señalado un mes concreto en el que confían que pueda ponerse en marcha la demorada obra.
Esos trabajos afectarán a las fachadas y cubiertas de la Residencia Mixta, lo cual supone intervenir sobre 16.500 y 3.973,95 metros cuadrados, respectivamente. Ambos apartados de este edificio de diez plantas ubicado entre las calles San Nicolás y Bélgica tienen un alto nivel de deterioro. Debido a esa situación, desde hace meses hay redes de protección, así como andamios a la espera de poder dar comienzo a una obra sobre la que empezó a debatirse hace cinco años y cuyos plazos se han prolongado por diferentes dificultades.
El último "frenazo" a ese pistoletazo de salida se produjo a raíz de que la UTE presentara un modelo de ventana distinto al que estaba previsto para ajustarse a las necesidades del proyecto, solicitando "urgente modificación" y la suspensión temporal de los trabajos.
En marcha el proceso para la designación del nuevo director
En el modificado de la obra se ha incluido ese modelo de ventanas que se considera "más seguro" al ser más resistente a las rachas de viento, teniendo en cuenta la altura que alcanzan las plantas más altas de la Residencia Mixta. Según las fuentes consultadas, ese tipo de ventanas ya han sido aprobadas por la comisión del Catálogo del Ayuntamiento de Gijón (la fachada de la residencia está catalogada) y queda pendiente la firma de ese modificado por parte de la UTE.
Al margen de las tareas para agilizar el comienzo de las obras, en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ya han puesto en marcha el proceso para la designación del nuevo director o directora. Tras el fallecimiento de la histórica directora Victoria García Villar, "Toya", el Principado eligió como director temporal a José Manuel López González, quien está al frente de la Residencia Clara Ferrer.
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