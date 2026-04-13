El Jardín Botánico Atlántico finalizó 2025 con 103.877 visitantes. De esa forma logró superar la barrera de las 100.000 visitas, una cifra que no alcanzaba desde 2019. Ahora, teniendo en cuenta la inminente apertura al público de la finca histórica de La Isla como parte integrada en el circuito del museo verde gijonés, las asociaciones vinculadas al jardín no dudan a la hora de señalar que "esos números van a aumentar". "Es una gran noticia", señalan desde las entidades.

Tras la reciente adquisición por parte del Ayuntamiento, la finca de La Isla abrirá por primera vez al público los días 25 y 26 de abril. Lo hará con motivo de las jornadas de puertas abiertas que celebra el Jardín Botánico para conmemorar su 23.º aniversario. La siguiente ocasión en la que se podrá visitar ese espacio de 17.000 metros cuadrados será el 6 y 7 de junio, fechas para las que está programada la celebración de la primera edición de la Feria de Plantas en el Botánico. La posibilidad de conocer las claves de ese espacio comprado por el Ayuntamiento ya ha generado una gran expectación entre todos aquellos que suelen visitar el Botánico.

Sergio Jiménez y Lorie Pardoen, una pareja residente en Villaviciosa que acostumbra a acercarse al jardín, remarcaron ayer que "tenemos muchas ganas de conocer cómo es esa finca". "Ha sido lo primero que le hemos preguntado a los trabajadores de recepción. Nos han explicado cuándo se va a poder visitar y estamos seguros de que vendremos", desarrolló Jiménez, que agregó que "siempre es bienvenido que haya novedades y se notará en el número de visitas".

La finca La Isla "redondea" el atractivo del Jardín Botánico de Gijón: "Las visitas crecerán" (en imágenes) / Marcos León

Desde el Jardín Botánico Atlántico subrayaron ayer que "poder disfrutar de la finca de La Isla es tener la posibilidad de completar la parte que faltaba para tener un recorrido circular". Respecto a la apertura de la casa museo con la que cuenta este espacio, explicaron que no se podrá llevar a cabo hasta que se completen las reformas necesarias.

La presidenta de la Asociación de Amigos del Botánico, María Jesús del Pozo, valoró de forma positiva esa ampliación del jardín teniendo en cuenta dos factores. Por un lado, incidió en que "esa zona facilitará poder realizar un paseo circular y conocer ejemplares interesantes". Asimismo, la líder de esta entidad que reúne a más de 600 socios hizo hincapié en que "confiamos en que pronto tengamos noticias sobre si vamos a poder tener alguna sede en el edificio de la finca". "Para nosotros sería muy importante, ya que por ahora no tenemos un espacio para nuestras reuniones o en el que guardar nuestros archivos", completó Del Pozo.

Más de 90 especies en el Botánico

Otra de las entidades que realiza actividades con frecuencia en el Jardín Botánico es el Colectivo Ornitológico Carbayera del Tragamón. Precisamente, este domingo tuvo lugar su visita mensual por el jardín para conocer las más de 90 especies de aves que viven y anidan en este espacio.

El presidente de la asociación, Amador Vázquez, comentó que "la finca de la Isla va a permitir que el jardín gane espacio y atractivo paisajístico, así como un edificio histórico que tiene gran valor". Además, apuntó que "esperamos que nos sirva a las asociaciones para tener nuestras sedes y la comida que tenemos para las aves".