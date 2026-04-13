José Manuel Medina, vecino de Castiello Bernueces: "En la aldea tienes más libertad que en un piso, en el que si te aburres solo te queda mirar por la ventana"

José Manuel Medina, a sus 75 años, sigue dedicándose, aunque ya no de forma profesional, a ese oficio que conoció en su propia casa: la ganadería de vacas de leche. "Es una labor sacrificada pero depende de cómo te organices", señala Medina, quien al igual que sus padres, decidió continuar con la tradición familiar en Castiello Bernueces, una parroquia que, según cuenta el vecino, poco tiene que ver con la de su juventud. "Éramos 37 vecinos y había vacas en todas las casas. Ahora, cada vez hay menos ganado y la aldea se ha llenado de chalets", explica el vecino, destacando cómo la zona ha ido abandonando su esencia agrícola y vinculada a la ganadería por un perfil más residencial por su proximidad a Gijón.

Atrás parecen haber quedado las andechas, esos grupos de vecinos que de forma voluntaria y gratuita ayudaban a otros miembros de la comunidad en tareas agrícolas intensas o ante cualquier urgencia. "Nos conocíamos todos y nos ayudábamos unos a otros", explica Medina.

José Manuel Medina echando agua a sus vacas / Pablo Solares

A pesar de los cambios que ha experimentado Castiello Bernueces, que, según los últimos datos censales cuenta con 1162 habitantes, el ganadero no cambia por nada vivir fuera de la ciudad. "La vida en la aldea es diferente, sales a la puerta y puedes pasear sin la prisa de la ciudad. Además, vivir en una casa da más libertad que un piso, en el que si te cansas, solo te queda mirar por la ventana", ríe Medina.

Frente a su decisión de quedarse en el pueblo está la de sus dos hijos, quienes optaron por Gijón para asentar su residencia, aunque en el plano laboral decidieron continuar en el mismo gremio que su padre. Uno como preparador de vacas de concurso y otro como empleado en el centro de inseminación de Cenero.

La parroquia de Castiello Bernueces Nombre: José Manuel Medina Edad: 75 años Profesión: ganadero jubilado El mejor lugar de la parroquia: la iglesia parroquial de San Pedro Lo mejor de vivir en la zona rural: la libertad La frase: “La vida en la aldea es diferente, sales a la puerta y puedes pasear sin la prisa de la ciudad”

Y si hay una entidad que José Manuel Medina destaca por su apoyo a la zona rural esa es CajaGjón La Rural. "Nos ha facilitado mucho las cosas a los clientes y siempre ha tenido un trato muy cercano con nosotros", indica Medina justo antes de volver a la cuadra a seguir cuidando de sus vacas.