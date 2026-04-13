¿Cuántos millones ingresa Gijón por impuestos cada año? Las cifras superan las previsiones del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Gijón recaudó el año pasado casi tres millones más de lo previsto por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Si en el presupuesto de partida se estimaban unos ingresos por esta vía de 63,2 millones al final los derechos reconocidos se elevaron a 66,2. Fueron 2.964.139 euros más en el epígrafe de bienes de naturaleza urbana. No hay que olvidar que a las arcas municipales le llegan también otro medio millón de ingresos por el IBI rústico y alrededor de 1,7 millones del IBI de características especiales. Euro arriba o euro abajo en esos dos epígrafes presupuestarios se han cumplido las previsiones que hizo la concejalía de Hacienda, que lidera la forista María Mitre.

Es la mayor actividad en la construcción y venta de viviendas de los últimos años en la ciudad la que ha generado, se explica desde el área de Hacienda del Ayuntamiento, ese aumento del ingreso por el IBI, que se refleja en los informes de liquidación del presupuesto de 2025 que se llevan al próximo Pleno. Mismo Pleno al que van ajustes a los presupuestos municipales de 2026 por casi 22,5 millones de euros.

El IBI es, con diferencia, el impuesto municipal que más dinero le reporta a Gijón. Pero el informe de liquidación de las cuentas de 2025 también muestra cómo ha crecido la recaudación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como la plusvalía. Se presupuestaron en el documento inicial unos ingresos de 13,5 millones que al final han pasado a ser de 17,3 millones: un exceso sobre lo presupuestado de 3,8 millones.

Construcciones, a la baja

Pasó lo contrario con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) donde se esperaban recaudar 15,6 millones y se quedó en 6,4 millones. Unos 7,7 millones por debajo de los estimado al no ejecutarse finalmente algunas grandes obras que estaban en el horizonte temporal del año 2025 ni tener ya el impulso, por ejemplo, de actuaciones en Arcelor que supusieron ingresos millonarios en el ejercicio anterior.

Los otros dos impuestos locales a tener en cuenta son el de Actividades Económicas (IAE) y sobre Vehículos de Tracción Mecánica, popularmente conocido como la viñeta. El primero le reportó el año pasado al Ayuntamiento de Gijón un total de 11,5 millones, casi un millón más de lo presupuestado, y el segundo unos 11,2 millones, 183.000 euros más de lo previsto en el documento presupuestario inicial.

¿Y qué pasa con el resto de los ingresos? Pues destaca, por ejemplo, que se superaron los seis millones de euros de ingresos por multas de circulación. En concreto, los derechos reconocidos netos en esta partida quedaron fijados en 6.125.902 euros. Esa cifra supone 225.000 euros más de lo presupuestado. Igual que se dio un salto de 4,7 a 5,6 millones en los ingresos por tasas a empresas explotadoras de suministros.

Y en cuanto al Fondo Complementario de Financiación, que es la vía de participación de las entidades locales en los tributos del Estado, la previsión inicial de Gijón era recibir 75,9 millones. Finalmente fueron 84,3 millones. Un incremento de 8,3 millones. Entre los desajustes más llamativos entre lo presupuestado y lo reconocido están los 3,6 millones de menos de fondos a recibir de la Administración General por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los 3 de la consejería de Medio Ambiente por el sistema de saneamiento integral.

En cuanto a las cifras totales, en las que se tienen en cuenta todas las vías de ingreso, el informe de liquidación cierra con un signo en negativo delante de una cifra de 67 millones. El punto de partida fue un presupuesto aprobado en pleno para el Ayuntamiento de 303,5 millones que vía modificaciones acabó elevándose a 379,2 millones. Los derechos reconocidos netos se concretaron en 312,4 millones, pero hay que tener en cuenta que esta compleja operación resta 30,6 millones incorporados como modificaciones para gastos generales y 42,3 millones de gastos con financiación afectada.

Cuestión de remanentes

El pormenorizado análisis de los ingresos se incluye dentro del expediente de liquidación del presupuesto municipal de 2025 cuya aprobación se sustenta en dos cifras claves. Por un lado, los 33.586.577,40 euros del resultado presupuestario ajustado positivo y los 89.900.231.30 euros del remanente de tesorería, de los que 46,4 millones son para gastos con financiación afectada quedando 43,4 millones para gastos generales. Es de esta última partida de la que ya se ha empezado a tirar para complementar el presupuesto municipal de este 2026.

Al margen están los remanentes de los tres organismos autónomos del Ayuntamiento: 10,2 millones en la Fundación Municipal de Servicios Sociales, 2,7 millones en la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y 2, 5 millones en el Patronato Deportivo Municipal.

Por otro lado, el presupuesto municipal cumplió con la regla de gasto quedándose a 1,6 millones de los 276,5 millones de gasto no financiero computable que tenía como tope, cerró año con una deuda viva de 94 millones y su capacidad financiera es de 11,7 millones.