La obra para trasladar la Facultad de Enfermería a la Laboral recuperará el jardín histórico y varios mosaicos

Aunque con algunos meses de demora, la Consejería de Salud acaba de licitar la redacción del proyecto para trasladar la Facultad de Enfermería a dependencias de la Universidad Laboral. El centro educativo se instalará en un claustro en forma de "U" ubicado cerca de las piscinas y, según se recoge en los pliegos, la reforma de estas estancias, al ubicarse en un complejo protegido, tendrá que suponer una afectación "mínima" a un entorno en el que se espera recuperar al menos parte de los mosaicos artísticos que aún se conservan. Se espera, también, poder recuperar el antiguo jardín. Esta licitación incluye la redacción del proyecto básico y el de ejecución, y también la dirección facultativa cuando se comiencen las obras. Se valora el contrato en 269.995 euros y la presentación de ofertas se cerrará el día 5 de mayo. El plazo de entrega de todo el proyecto será de seis meses, pero en los pliegos se añade un plazo parcial de un mes para poder contar con el proyecto básico.

Hace ahora un año, Salud anunciaba las líneas general del nuevo plan funcional para una facultad que, a raíz del parón de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes, reformuló su futuro. Hasta que se pararon las obras se contemplaba la edificación de un nuevo centro educativo dentro de los terrenos de ampliación del hospital y en una fase posterior y sin fecha. La demora de la primera fase empujó al Principado a pensar en alternativas más ágiles, y la existencia de estas dependencias sin uso en la Laboral, sumado a que la facultad ya había empezado durante la pandemia a impartir en la universidad alguna de sus clases por falta de espacios en sus instalaciones, se presentó como la solución más apropiada.

De hecho, en los pliegos el Principado destaca que con este traslado la Facultad de Enfermería podrá seguir ligado a su hospital de referencia. "Se ubicará a aproximadamente 750 metros del Hospital Universitario de Cabueñes, distancia que podrá recorrerse a pie. De ese trayecto, unos 250 metros transcurren por el interior del edificio de La Laboral", se detalla. El claustro se sitúa al suroeste del complejo, denominado a veces como pabellón sur, y tuvo en su origen usos de residencia estudiantil. El año pasado representantes de la facultad ya pudieron visitar las estancias y le dieron su visto bueno.

La redacción del proyecto, ahora, tendrá que tener en cuenta al menos dos aspectos patrimoniales. Destacan los técnicos la necesidad de "incorporar elementos artísticos" que aún se conservan en el entorno, principalmente mosaicos, y también la importancia de recuperar el diseño del jardín histórico, hoy abandonado. Instan también los pliegos a que el diseño deberá incorporar también una nueva área de simulación, que es uno de los proyectos educativos más punteros del complejo y que desde hace años no se puede ampliar por falta de espacio.

En el plan funcional presentado hace un año, Salud decía que con el cambio de sede la Facultad de Enfermería tendría una superficie útil de 2.850 metros cuadrados, frente a los 1.026 actuales, y anunciaba la creación de un aulario con siete aulas y una sala de informática, además de dos laboratorios. El área de simulación se espera que pueda contar con un área de adultos, otra para ejercicios pediátricos, otra para enfermos críticos y una cuarta para cuidados básicos. El Principado se comprometió también entonces a reservar espacios para crear una biblioteca y una sala de estudios, además de un comedor de estudiantes, una sala de descanso y estancias auxiliares. En abril del año pasado, el objetivo era licitar la redacción del proyecto en 2025 e iniciar las obras en este 2026, un plazo que hoy parece ya demasiado ajustado.