"La Pecuaria define a Gijón como lugar de oportunidades", festeja el gobierno local que hoy inaugura la obra

"Esta obra define a ese Gijón ambicioso y valiente que sabe lo que quiere y que está dispuesto a ir a por ello". Así de claro lo tiene el edil de Urbanismo y portavoz del gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador al reivindicar la transcendencia para Gijón de este primer paso de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria, que este mediodía se oficializa con la inauguración de la urbanización del espacio. Una Pecuaria que se presenta como un tres en uno: un nuevo polo de actividad económica, un nuevo tramo de ciudad abierta a todos y la sede del primer campus universitario privado de la ciudad.

"Gijón lidera desde una acción municipal efectiva y ambiciosa y a través del compromiso con un crecimiento urbanístico moderno y tangible. Con esta obra, la ciudad crece y genera un nuevo polo de desarrollo destinado a convertirse en motor económico y social. Una pieza esencial en la transformación de Gijón y, sobre todo, un espacio que reivindica a nuestra ciudad como un nuevo lugar de oportunidades", explica Martínez Salvador.

Esta inauguración oficializa el arranque de un proyecto que se lleva preparando desde hace años y que el Plan General de Ordenación de 2019 blindó en la ficha APP-PCTG, que da cobertura a un ámbito de actuación total de 218.314,26 metros cuadrados. En 2022 llegarían, por un lado, la aprobación definitiva del plan especial y, por otro, el proyecto de urbanización. Los pilares de la operación quedaban asentados.

Sería en octubre de 2023 cuando la Junta de Gobierno, con la idea de lanzar el proyecto, optó por reajustar los terrenos que se incluían en cada una de las tres fases en que se ha dividido la ampliación, que se organiza en dos unidades de actuación. De la fase 1 salía camino de la fase 2 una parcela que entonces era de la Universidad –ahora ya es municipal tras completarse la compra hace solo unos meses–para incorporar otra ya municipal.

La Universidad Europea, la primera parcela

Así no había problemas para ponerse a trabajar en estos 55.417 primeros metros cuadrados, cuya urbanización quedaba rematada el viernes tras una inversión municipal de 6,2 millones. La urbanización incluye 12.000 metros cuadrados de zonas verdes y 16.000 de viales; además de un espacio reservado a equipamiento público. "En tan solo tres años, el Ayuntamiento ha culminado la primera fase de la ampliación, un proyecto fundamental para el presente y futuro de la ciudad que este gobierno se encontró bloqueado y que hoy es ya un hecho más en la larga lista de realidades", recuerda el edil forista.

La Pecuaria es un nuevo parque empresarial, pero es, al tiempo, un nuevo espacio dentro de la trama urbana. Un lugar para trabajar, pero también para hacer vida. Un espacio al que ahora se puede ir a pasear, hacer un recorrido en bici o sentarse tranquilamente a tomar el sol y donde luego se podrá, además de ir a trabajar, ir a cenar a un restaurante, hacer deporte en un gimnasio o llevar a los niños a una guardería. Depende de los servicios complementarios que se instalen en los edificios. Gijón estrena en La Pecuaria el nuevo modelo de espacio empresarial abierto que luego replicará en Naval con el polo de economía azul. ¿Diferencia? Las vistas al mar.

La Pecuaria, además, se inaugura ya con un vecino comprometido. Y no es un vecino cualquiera. La decisión de la Universidad Europea de comprar allí la finca desde la que disponer su desembarco en el Norte de España supone que Gijón tendrá en La Pecuaria su primer campus universitario privado. Justo entre el entramado de sinergias que tejen los vecinos de la Milla del Conocimiento.