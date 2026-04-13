El Plan Residuos Cero le da a Gijón una "Escoba de Platino"... y es la sexta vez que la gana
El jurado premia el trabajo de Emulsa por colocar a Gijón en la "vanguardia de la economía circular"
La aprobación y puesta en marcha del Plan Municipal de Residuos Cero le ha supuesto a Gijón, a través de su Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), la concesión de la "Escoba de platino", distinción que entrega la Asociación de Técnicos de Gestión de Residuos (ATEGRUS). Es la sexta escoba de platino que gana Gijón. La recogida del nuevo galardón tendrá lugar el 10 de junio en el madrileño recinto ferial de Ifema.
El jurado entiende que el compromiso que Gijóna asume a través de este plan coloca a la ciudad "en la vanguardia de la economía circular, reforzando su compromiso con la protección del entorno y la lucha contra el cambio climático". Además, se da un especial valor al trabajo coordinado de los servicios municipales, el tejido económico y social de la ciudad y los propios vecinos en el desarrollo de este plan y se reconoce “la excelencia, el compromiso y el impacto generado en el ámbito medioambiental”. Un trabajo liderado desde Emulsa, empresa que preside el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles.
Una hoja de ruta hasta el año 2030
Fijando su horizonte temporal en el año 2030, comprometiendo una inversión global de 34 millones y organizándose en dos fases de actuación, el Plan Residuos Cero plantea una hoja de ruta para alcanzar, al menos, el 55 % de reciclaje en 2027 y superar el 60 % en 2030, reducir en un 15 % la generación de residuos municipales y disminuir de forma significativa la fracción resto mediante la mejora en la separación en origen y onsolidar la recogida separada de biorresiduos municipio.
Los premios Escobas distinguen aquellos trabajos llevados a cabo para optimizar la gestión de los residuos, la limpieza y el aseo urbano de ciudades e industrias, así como todas aquellas acciones que permitan estimular avances tecnológicos y de concienciación e innovación social, que sirvan para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestro entorno.
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