El primer paso para municipalizar servicios públicosen Gijón que IU quiere sacar adelante en el Pleno

La ayuda a domicilio, la conservación de las calles, la grúa, los comedores escolares o el estacionamiento regulado en la zona ORA son solo algunos de los servicios públicos municipales cuya gestión el Ayuntamiento tiene externalizada a través de contratos o convenios con empresas privadas. IU considera que ha llegado el momento de hacer una auditoria de todos esos servicios municipales de gestión indirecta para ver si cumplen con la obligación legal de ser gestionados "de la manera más sostenible y eficiente posible" y si dan un servicio de calidad. Teniendo en cuenta, además, en esa evaluación cuales son las condiciones salariales y labores de su personal.

Esa auditoria es la que el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, defiende en una iniciativa plenaria –a debatir y votar este miércoles– que no se quiere quedar solo en hacer un informe. Los resultados de ese estudio deben servir, reivindia Suárez Llana en el segundo punto de su proposición, para diseñar una planificación que "a corto, medio y largo plazo" haga que el Ayuntamiento se encargue de su gestión de manera directa. Sería un plan de municipalización que evitara esas externalizaciones de servicios a las que se sumará, en unos meses, la gestión del nuevo albergue turístico de Vicasa, en La Calzada.

"Qué modelo de gestión se elija es algo importante. El modelo de externalización o privatización introduce la lógica del mercado, que es la búsqueda del beneficio empresarial, en los servicios públicos y eso supone con frecuencia que disminuya la calidad o que se precaricen las condiciones laborales del personal", explica Suárez Llana.

Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU. / Lne

Al analizar los desajustes en la convivencia entre servicios públicos de gestión directa e indirecta dentro de un mismo ayuntamiento, el portavoz de IU recuerda, por ejemplo, las diferentes condiciones labores que personal municipal y personal de una contrata tienen aunque hagan el mismo trabajo o el hecho de que el Ayuntamiento subcontrate servicios para los que tiene creada una empresa municipal, como ocurre con la limpieza. Un ejemplo. Emulsa limpia las dependencias de la Casa Consistorial pero es una empresa privada quien se ocupa de hacer lo mismo en el resto de los edificios municipales de la plaza Mayor.

"Esta evaluación nos tiene que servir para tomar decisiones y establecer los criterios para planificar una municipalización de los servicios. Para nosotros todos los servicios que tengan que ver con el cuidado y con la atención al ciudadano deber ser de gestión directa. Que es el modelo insignia en el Ayuntamiento de Gijón", remató el portavoz de IU.