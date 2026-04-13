La prohibición de acceder a los autobuses de Gijón con un patinete eléctrico, efectiva este miércoles: una medida preventiva por seguridad

Este miércoles entrará en vigor la prohibición, de carácter preventivo, al acceso al autobús municipal con vehículos de movilidad personal, en concreto patinetes y monociclos eléctricos. Una medida aprobada en el consejo de administración de Emtusa y siguiendo el calendario marcado por la Dirección General de Tráfico (DGT). La restricción obedece a motivos de seguridad tras algunos incendios generados a partir de estos patinetes. Gijón la revisará en enero de 2027. No obstante, las limitaciones que el reglamento de Emtusa impone a los bultos que transporten los viajes ya impedían entrar con estos vehículos.

En este sentido, Vox defenderá en el próximo Pleno la elaboración y aprobación de una ordenanza municipal reguladora de patinetes eléctricos y del resto de vehículos de movilidad personal (VMP). La edil Sara Álvarez Rouco señaló que estos se han consolidado como un medio de transporte habitual en la ciudad, pero que su crecimiento ha suscitado conflictos y situaciones de riesgo en el espacio público. "La convivencia entre peatones y usuarios de patinetes no siempre resulta sencilla, especialmente en cuestiones como la circulación por aceras, la velocidad o el estacionamiento", subrayó.

Desde Vox indican que esta realidad "exige adaptar la normativa municipal a una situación cada vez más extendida en la movilidad urbana". La formación recordó la inminente prohibición que afectará a los autobuses, circunstancia que "evidencia la necesidad de avanzar hacia una regulación más clara". Sara Álvarez Rouco resaltó que la Dirección General de Tráfico establece un marco básico, pero "corresponde a los ayuntamientos desarrollar y concretar esta regulación en el ámbito urbano". "En Gijón se echa en falta mayor interés y compromiso para particularizar la normativa existente y adaptarla a las características de la ciudad", afirmó.

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También entrará en vigor este miércoles la similar prohibición impulsada por Alsa. La compañía asturiana de transporte vetará en sus autobuses regionales a usuarios que viajen con patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas. La restricción no se limita únicamente a patinetes o bicicletas eléctricas, sino que se extiende a "cualquier otro dispositivo de movilidad dotado de baterías". La meta, "salvaguardar la seguridad". Quedan excluidos, eso sí, los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida, garantizando así la accesibilidad del servicio para estos usuarios.