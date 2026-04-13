El proyecto nacional "Juntas y Visibles", sobre el cáncer de mama metastásico, llega a Gijón: "Solo con más investigación, verdad y conciencia puede haber más vida"

"Acercar información de forma rigurosa, brindar apoyo emocional y generar espacios de encuentro entre pacientes, familiares, cuidadores y profesionales". Así definió este lunes Sara Cervelló, vocal de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM), los objetivos del encuentro que acogerá Gijón en el marco del proyecto "Juntas y Visibles" que impulsa la entidad. Será mañana martes, en la Escuela de Comercio, y participarán oncólogos especializados, profesionales del ámbito psicosocial y pacientes expertas. "Hay que visibilizar esta enfermedad de manera más humana y real", subrayó la Alcaldesa, Carmen Moriyón, durante la presentación de la jornada.

Sara Cervelló lamentó que la realidad del cáncer de mama metastásico "sigue siendo poco visible". "Es una enfermedad incurable, con una tasa de supervivencia de aproximadamente cinco años, lo cual da una perspectiva terrible", indicó Cervelló, también paciente, que remarcó, sin embargo, que es una dolencia "tratable". "Más allá de intervenciones clínicas o cirugías, necesitamos un abordaje integral", aseveró la representante de la AECMM, que incidió en que la cita en Gijón busca "contribuir a romper tabúes y generar mayor sensibilidad en la sociedad civil". La jornada combina tres miradas, "la médica, la psicosocial y las vivencias", sostuvo Sara Cervelló. "Queremos que ninguna persona con cáncer de mama se enfrente sola a este diagnóstico", proclamó.

"Solo con más investigación, verdad y conciencia puede haber más vida", afirmó Carmen Moriyón, que ahondó en "la necesidad de un relato más honesto sobre el cáncer de mama". "Hay que dejar de lado símbolos vacíos y edulcoraciones de la enfermedad; no hay ninguna guerrera, son pacientes que buscan que se trabaje para que haya más investigación", resaltó la regidora. El Ayuntamiento colabora en la organización de este encuentro a través del área de Servicios Sociales. También lo hace la Vocalía de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV). Gijón es la segunda parada de "Juntas y Visibles". La primera fue en Badajoz, en enero.

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La jornada irá de 18.00 a 20.15 horas en la Escuela de Comercio. Tras la bienvenida institucional se celebrarán las charlas "Nuevas generaciones de terapias dirigidas e inmunoconjugados en cáncer de mama metastásico", con Ignacio Peláez, jefe de servicio de Oncología del Hospital de Cabueñes; "Orientación social y recursos municipales: cómo y cuándo acceder ante situaciones de vulnerabilidad", con Ana María Núñez, jefa de división de Acción Social de Servicios Sociales, y Covadonga Landín, directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales; y "Convivir con cáncer de mama metastásico: apoyo entre iguales y recursos de la AECMM",Sara Cervelló y María Carmen Pardo, delegada territorial en Asturias de la AECMM.