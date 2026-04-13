Las reformas de los colegios Los Campos y Castiello entran ya en la recta final

Las obras educativas que cuentan con financiación europea, viento en popa a toda vela. Y así deben de ir para justificar las cuantiosas subvenciones que sufragan, en buena parte, las reformas del colegio Los Campos y del colegio de Educación Especial de Castiello. El Ayuntamiento recibirá ambas actuaciones antes de finalizar el mes de junio. En Castiello la ejecución ya alcanza el 95 %; en Los Campos se ha certificado alrededor de un 80 % del presupuesto total. Son proyectos que permitirán "generar colegios mucho más modernos y capaces de ofrecer un mejor servicio", reivindicó ayer la Alcaldesa, Carmen Moriyón.

Las dos reformas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), concretamente en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). En Castiello, con el 95 % ejecutado, está pendiente, principalmente, el aumento de la potencia eléctrica que se ha solicitado. La cuantía de la rehabilitación asciende a 5,9 millones de euros tras una modificación presupuestaria que supuso la suma de 740.000 euros procedente del remanente líquido de tesorería.

Respecto a Los Campos, el presupuesto es de 6,7 millones. Las subvenciones de la Unión Europea son de tres millones en cada caso. Por tanto, el Consistorio aportará finalmente 3,7 millones para la obra de Los Campos y 2,9 para la de Castiello. "El Ayuntamiento está realizando la mayor inversión en colegios públicos de su historia", ensalzó Carmen Moriyón. "Al llegar al gobierno, y aunque entendíamos que estas obras se encuadraban dentro de las competencias del Principado y nunca debieron ser propuestos como proyectos a ejecutar por el Ayuntamiento, antepusimos la responsabilidad con la comunidad educativa", subrayó.

Gijón salvó hace un par de años una "bola de partido" con estas obras. Una notificación ministerial confirmaba la concesión de una prórroga pedida por el Ayuntamiento para acometer las reformas. Era indispensable conseguirla para no incumplir plazos, lo cual echaría a perder la subvención. Desde el gobierno local incidieron desde el inicio en que, sin la aportación de Europa, era inviable realizar unas obras que exigían semejantes inversiones económicas.

"Compromiso con la educación pública"

"No hay mejor reflejo del compromiso de este gobierno con la educación pública ni mayor prueba de que esta ciudad avanza gracias a un Ayuntamiento que cumple", afirmó ayer Carmen Moriyón, que también encomió el "gran trabajo" de la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, encabezada por el forista Gilberto Villoria, de sus técnicos y "de todo el equipo técnico encargado de velar por los proyectos dependientes de financiación europea". "Han conseguido que las obras en Gijón sean sinónimo de plazos cumplidos, eficiencia y grandes resultados", ahondó la Alcaldesa.

Mientras en el colegio de Educación Especial de Castiello los trabajos se compaginan con la actividad lectiva, en Los Campos no fue posible. La detección de problemas estructurales al inicio de la obra derivó finalmente en la reubicación del alumnado, que este curso va a clase en el colegio Asturias, en El Polígono. El proyecto de Los Campos, asimismo, encara un nuevo modificado que, en principio, no implica cambios en los plazos ni incrementos en el presupuesto.