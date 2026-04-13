La última petición del escritor Ian Watson, afincado en Gijón, tras su muerte: "No compren flores, compren libros"

El escritor británico Ian Watson, afincado en Gijón desde el Brexit, falleció este lunes en la ciudad siendo una de las plumas más destacadas en el ámbito de la ciencia ficción. Su notable trayectoria como novelista le granjeó una fama que le llevó a trabajar junto a ilustres directores de cine como Stanley Kubrick, con el que comenzó trabajando en el borrador de la película "Inteligencia Artificial", que más tarde rodaría Steven Spilberg.

Watson nación en la localidad de St. Albans, al norte de Londres, en 1943, pero se crio en un ambiente diferente al de la periferia capitalina, en la ciudad de North Shields, a orillas del Tyne y próxima a Newcastle. Desde joven desarrolló una gran pasión por la lectura que le llevó, con pocos años, a realizar sus primeros escritos. Años más tarde, entraría en el Ballilol College de Oxford donde se graduó con matrícula de honor de Literatura Inglesa y en 1964 realizaría una tesis sobre literatura francesa del siglo XIX.

"Cuando terminé aún era un poco bárbaro del norte, así que me mandaron a las colonias y fui a Tanzania", recordaba el propio Watson en mayo del 2024 para LA NUEVA ESPAÑA. Visitó también Japón y de ahí saldría su primera publicación en 1969, "Japan: a Cat’s Eye View". El éxito le llegaría cuatro años después con la novela “Empotrados”.

Posteriormente, llegarían más novelas que le colocaron como uno de los escritores británicos más resaltados de la ciencia ficción. "El modelo Jonás" (1975), "The martian inca" (1977) o "El viaje de Chejov" (1983) son tan solo algunas de las más de 50 novelas que publicó, incluyendo colaboraciones con grandes compañías como Warhammer. Su trayectoria le hizo merecedor del Premio John W. Campbell Memorial, uno de los mayores reconocimientos de la ciencia ficción, y Gran Maestro de la "European Science Fiction Society".

"Por expreso deseo del finado"

Ian Watson se casó en 2013 con la traductora Cristina Macía, codirectora del Festival Celsius 232 de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror de Avilés en el que el escritor británico tenía las funciones de relaciones públicas. Watson deja dos hijas Jessica Black y Laura Watson y un hijo político, Kris Black.

En la breve esquela anunciando su fallecimiento, llama la atención la única petición que se ha hecho pública tras la muerte de Watson: "Por expreso deseo del finado, no compren flores, compren libros", solicita el escrito, demostrando que el amor por la literatura que procesaba el novelista iba más allá de la vida.

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